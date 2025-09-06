TRAGÉDIA

Monza: pilotos que perderam a vida em uma das pistas mais rápidas da F1

Circuito de Monza é famoso pelas retas e corridas eletrizantes, mas a alta velocidade se tornou um perigo. O autódromo foi palco de momentos inesquecíveis e tragédias que marcaram a Fórmula 1

Por Maria Luiza Campelo
Reprodução/Autodromo Nazionale Monza

Jochen Rindt, o campeão morto

Jochen Rindt, o único a ganhar um Campeonato Mundial após a morte, faleceu durante o treino para o Grande Prêmio da Itália de 1970. Seu carro colidiu com o guard rail e o impacto foi fatal. Ele foi declarado campeão mundial porque o rival não conseguiu alcançá-lo em pontos

 Flickr/Jim Culp

Wolfgang von Trips e a Tragédia de 1961

Em 1961, o piloto alemão Wolfgang von Trips liderava o campeonato quando sofreu uma colisão com o carro de Jim Clark. Seu carro voou em direção aos espectadores, matando 15 torcedores e o próprio piloto. Von Trips faleceu instantaneamente, em uma das piores tragédias da história da Fórmula 1

Getty Images

Ronnie Peterson, o Superswede

Em um caótico início de corrida em 1978, o piloto sueco Ronnie Peterson se envolveu em um engavetamento. Ele foi resgatado, mas suas pernas sofreram mais de 27 fraturas. Por causa de uma cirurgia, ele desenvolveu uma embolia gordurosa e faleceu na manhã seguinte

Getty Images

Outras tragédias em Monza

Ao longo da história, Monza foi palco de acidentes fatais que tiraram a vida de 41 pilotos de várias categorias e de funcionários. Os acidentes envolvendo os pilotos Emilio Materassi e Wolfgang von Trips também resultaram em fatalidades dos espectadores, somando 35 mortes nos dois acidentes

Reprodução/site GP Monza

O legado e a segurança

As tragédias de Monza serviram como lições importantes para o automobilismo. As mortes de pilotos como Jochen Rindt, Wolfgang von Trips e Ronnie Peterson forçaram a FIA a repensar a segurança dos carros e dos circuitos. Foram implementadas novas medidas para proteger os pilotos e os espectadores

Reprodução/site GP Monza

A resiliência do automobilismo

Apesar das perdas, o automobilismo continuou a evoluir, tornando-se mais seguro. A história de Monza, marcada por vitórias e tragédias, nos lembra que o circuito permanece como um dos mais importantes da Fórmula 1

Reprodução/site Autodromo Nazionale Monza

Veja Mais

Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais