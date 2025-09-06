Monza: pilotos que perderam a vida em uma das pistas mais rápidas da F1

Jochen Rindt, o campeão morto

Jochen Rindt, o único a ganhar um Campeonato Mundial após a morte, faleceu durante o treino para o Grande Prêmio da Itália de 1970. Seu carro colidiu com o guard rail e o impacto foi fatal. Ele foi declarado campeão mundial porque o rival não conseguiu alcançá-lo em pontos