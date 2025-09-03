LÍDERES

As assinaturas dos principais líderes mundiais

Confira as assinaturas de dirigentes de dezesseis países, que revelam um pouco sobre o estilo e a personalidade de cada um

Por Maria Luiza Campelo
Fotos: AFP

Redes sociais

Uma montagem com as assinaturas dos principais líderes mundiais viralizou nas redes sociais, despertando curiosidade e discussões entre os internautas sobre cada uma das autenticações. Confira a seguir os detalhes de cada uma

 Reprodução/redes sociais

Donald Trump

Estados Unidos

Reprodução/redes sociais

Xi Jinping

China

 Reprodução/redes sociais

Olaf Scholz

Alemanhã

 Reprodução/redes sociais

Shigeru Ishiba

Japão

 Reprodução/redes sociais

Narendra Modi

Índia

 Reprodução/redes sociais

Lula

Brasil

 Reprodução/redes sociais

Vladimir Putin

Rússia

 Reprodução/redes sociais

Giorgia Meloni

Itália

 Reprodução/redes sociais

Pedro Sánchez

Espanha

 Reprodução/redes sociais

Javier Milei

Argentina

Reprodução/redes sociais

Emmanuel Macron

França

 Reprodução/redes sociais

Recep Tayyip Erdogan

Turquia

 Reprodução/redes sociais

Nicolás Maduro

Venezuela

 Reprodução/redes sociais

Claudia Sheinbaum

México

 Reprodução/redes sociais

Volodymyr Zelenskyy

Ucrânia

Reprodução/redes sociais

Bongbong Marcos

Filipinas

Reprodução/redes sociais

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

