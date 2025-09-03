Quem defende Bolsonaro e outros réus no julgamento?

Jair Alves Pereira

Responsável pela defesa do tenente-coronel Mauro Cid, Jair Alves Pereira assumiu a causa em meio às investigações da tentativa de golpe de 2022. Com atuação na área criminal, ele passou a representar Cid em uma das frentes mais delicadas do processo, envolvendo o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, considerado peça-chave pela Polícia Federal