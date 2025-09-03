ADVOGADOS

Quem defende Bolsonaro e outros réus no julgamento?

Entre os profissionais estão professores, especialistas em direito eleitoral, criminalistas e até ex-parlamentares. Veja quem são os defensores de Jair Bolsonaro e demais acusados

Por Amanda S. Feitoza
Marcos Corrêa/PR

Paulo Bueno

Advogado criminalista e professor de Direito Penal na PUC-SP, Paulo Bueno integra a defesa de Jair Bolsonaro desde o início do caso das joias sauditas. É um dos nomes centrais na estratégia jurídica do ex-presidente

 Fellipe Sampaio/STF

Celso Vilardi

Contratado em janeiro de 2025, Celso Vilardi se juntou à equipe de Bolsonaro para reforçar a defesa. Desde então, tornou-se a principal voz na condução do caso ao lado de Paulo Bueno

 Gustavo Moreno/STF

Andrew Fernandes Farias

Especialista em Justiça Militar e fundador de um escritório em Brasília, Andrew Fernandes Farias construiu carreira em casos criminais envolvendo militares. Ele representa o ex-ministro da defesa Paulo Sérgio Nogueira

 ROSINEI COUTINHO/STF

Matheus Milanez

Criminalista, Matheus Mayer Milanez representa o general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI. Também esteve à frente da defesa do militar na CPMI que investigou os atos golpistas de 8 de janeiro

 ROSINEI COUTINHO/STF

Demóstenes Torres

Ex-senador cassado em 2012, Demóstenes Torres hoje exerce a advocacia. É ele quem defende o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, acusado de disponibilizar tropas para a tentativa de golpe

 Luiz Silveira/STF

Eumar Novacki

Amigo pessoal do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Eumar Novacki assumiu sua defesa logo após a prisão, quando a PF encontrou a chamada 'minuta golpista' em sua casa

 Gustavo Moreno/STF

Cezar Roberto Bitencourt

Doutor pela Universidade de Sevilha e autor de mais de 30 livros de Direito Penal, Cezar Roberto Bitencourt é considerado uma referência acadêmica. Hoje defende Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e peça-chave nas investigações

 Gustavo Moreno/STF

Paulo Cintra

Responsável pela defesa de Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin, Paulo Cintra construiu sua carreira sobretudo no direito eleitoral. Discreto e avesso aos holofotes, também atua em ações penais e de improbidade administrativa

 Gustavo Moreno/STF

Jair Alves Pereira

Responsável pela defesa do tenente-coronel Mauro Cid, Jair Alves Pereira assumiu a causa em meio às investigações da tentativa de golpe de 2022. Com atuação na área criminal, ele passou a representar Cid em uma das frentes mais delicadas do processo, envolvendo o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, considerado peça-chave pela Polícia Federal

 Gustavo Moreno/STF

José Luis Oliveira Lima

José Luis Oliveira Lima defende o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa. Preso preventivamente desde dezembro de 2024, ele é acusado de tentar obstruir as investigações sobre a trama golpista

 Reprodução

