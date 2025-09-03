Quem defende Bolsonaro e outros réus no julgamento?

Advogado criminalista e professor de Direito Penal na PUC-SP, Paulo Bueno integra a defesa de Jair Bolsonaro desde o início do caso das joias sauditas. É um dos nomes centrais na estratégia jurídica do ex-presidenteFellipe Sampaio/STF
Contratado em janeiro de 2025, Celso Vilardi se juntou à equipe de Bolsonaro para reforçar a defesa. Desde então, tornou-se a principal voz na condução do caso ao lado de Paulo BuenoGustavo Moreno/STF
Especialista em Justiça Militar e fundador de um escritório em Brasília, Andrew Fernandes Farias construiu carreira em casos criminais envolvendo militares. Ele representa o ex-ministro da defesa Paulo Sérgio NogueiraROSINEI COUTINHO/STF
Criminalista, Matheus Mayer Milanez representa o general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI. Também esteve à frente da defesa do militar na CPMI que investigou os atos golpistas de 8 de janeiroROSINEI COUTINHO/STF
Ex-senador cassado em 2012, Demóstenes Torres hoje exerce a advocacia. É ele quem defende o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, acusado de disponibilizar tropas para a tentativa de golpeLuiz Silveira/STF
Amigo pessoal do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Eumar Novacki assumiu sua defesa logo após a prisão, quando a PF encontrou a chamada 'minuta golpista' em sua casaGustavo Moreno/STF
Doutor pela Universidade de Sevilha e autor de mais de 30 livros de Direito Penal, Cezar Roberto Bitencourt é considerado uma referência acadêmica. Hoje defende Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e peça-chave nas investigaçõesGustavo Moreno/STF
Responsável pela defesa de Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin, Paulo Cintra construiu sua carreira sobretudo no direito eleitoral. Discreto e avesso aos holofotes, também atua em ações penais e de improbidade administrativaGustavo Moreno/STF
Responsável pela defesa do tenente-coronel Mauro Cid, Jair Alves Pereira assumiu a causa em meio às investigações da tentativa de golpe de 2022. Com atuação na área criminal, ele passou a representar Cid em uma das frentes mais delicadas do processo, envolvendo o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, considerado peça-chave pela Polícia FederalGustavo Moreno/STF
José Luis Oliveira Lima defende o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa. Preso preventivamente desde dezembro de 2024, ele é acusado de tentar obstruir as investigações sobre a trama golpistaReprodução