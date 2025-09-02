Descubra quais são os filmes preferidos de Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger elegeu os seis melhores filmes da história em uma entrevista ao site de crítica especializada Rotten TomatoesReproduçao
O ator, conhecido pelo trabalho em filmes como 'O Predador' e 'O Exterminador do Futuro', classificou a tarefa como difícil. 'Quero dizer, há tantos filmes excelentes na história que é muito difícil escolher um ou cinco', afirmouParamount Pictures/Divulgação
O filme de 1973 conta a história de dois amigos que resolvem passar as férias no Delos, um parque futurista com vários cenários onde os visitantes podem interagir com robôs. Schwarzenegger classificou o longa como 'muito bem feito' e 'muito bem escrito'Reprodução/instagram/@humbertinhofavaro
Inspirado no naufrágio do navio Titanic em 1912, o longa ganhou o Oscar de Melhor Filme em 1998. 'Ele (James Cameron) constrói todas essas histórias e todos os relacionamentos, todos os personagens diferentes e tudo mais. Tudo foi nota 10', disse Schwarzenegger sobre o filmeFox Film/Divulgação
Considerado o melhor filme de Francis Ford Coppola, o filme de 1972 conta a história de uma família mafiosa lutando para estabelecer controle nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. O ator definiu o filme de Coppola como 'um dos melhores do gênero'Paramount/Divulgação
Um clássico, o filme mostra a amizade improvável entre um menino e um extraterrestre que ficou sozinho na Terra. 'E.T. foi uma forma totalmente nova de entretenimento, Spielberg fez um trabalho espetacular nisso', afirmou Arnold SchwarzeneggerDivulgação
O filme de Clint Eastwood, lançado em 1992, mostra um pistoleiro aposentado que volta a trabalhar e recebe US$ 1 mil para matar os homens que cortaram o rosto de uma prostituta. 'Eu adorava seus filmes de faroeste e acompanhava sua carreira de perto, depois me tornei amigo dele e o admirei muito', disse sobre o diretorReprodução/instagram/@omontevideo
Outro filme considerado um clássico do cinema, o longa é ambientado em uma Áustria pré-Segunda Guerra Mundial. Na trama, uma noviça é contratada para trabalhar como governanta de sete crianças que vivem com o pai viúvo. O ator afirmou que o filme retratou a terra natal dele 'de uma forma espetacular'Reprodução/instagram/@classico.cineclassico
*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori