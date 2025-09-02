Apollo, nasceu em São Paulo, atualmente mora na Flórida, Estados Unidos. Ele revelou ter recebido um convite direto dos organizadores do evento em um período em que as lutas de MMA estavam paralisadas, logo depois da pandemiaReprodução/Instagram/@leandroapollooficial
No início de agosto, o lutador venceu o último Pillow Fight (luta de travesseiro) após três lutas. Leandro contou que recebeu um prêmio de $ 7.200 dólares, equivalente a R$ 38.900Reprodução/Instagram/@leandroapollooficial
As regras da competição estabelecem que os competidores não podem deixar o travesseiro, que pesa menos de 1kg, cair no chão. A pontuação é determinada pelos golpes: 1 ponto por acertar o rosto do oponente, 3 pontos por acertar o golpe com um giro de 360° e a pontuação máxima de 5 pontos por derrubar o rivalReprodução/Instagram/@leandroapollooficial
Pontos também são dados por ações performáticas, como desviar de uma sequência de golpes ou combinar uma série de golpes com um mortal, cambalhota ou qualquer outro movimento no ar que termine com um golpeReprodução/Instagram/@leandroapollooficial
Leandro, antes de se tornar lutador, jogou futebol nas categorias de base do Corinthians até os 18 anos. Ele encerrou sua carreira no esporte para ajudar a mãe. Além do Corinthians, Apollo também jogou em times como Portuguesa, São Caetano e MaríliaReprodução/Instagram/@leandroapollooficial
O lutador entrou no mundo do UFC com o apelido de ‘Buscapé’ em 2013. Ele participou de oito lutas e foi o vencedor de três delas, perdeu quatro e uma das lutas encerrou sem vencedorReprodução/Instagram/@leandroapollooficial
Aos 39 anos, o lutador, declara que permanecerá na categoria dos travesseiros enquanto ainda sentir adrenalina. Quando esse sentimento passar, ele pretende focar em outras áreas, como a música, já que Apollo também é compositorReprodução/Instagram/@leandroapollooficial
Estagiária sob supervisão de Luciana Corrêa