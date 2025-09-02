LUTAS

Ex lutador de UFC agora é campeão nas lutas de travesseiro

Leandro Apollo foi o vencedor do Pillow Fight, após vencer três lutas. A modalidade começou durante a pandemia de covid-19

Por Maria Luiza Campelo
Reprodução/Instagram/@leandroapollooficial

Origem

Apollo, nasceu em São Paulo, atualmente mora na Flórida, Estados Unidos. Ele revelou ter recebido um convite direto dos organizadores do evento em um período em que as lutas de MMA estavam paralisadas, logo depois da pandemia

Reprodução/Instagram/@leandroapollooficial

Vencedor

No início de agosto, o lutador venceu o último Pillow Fight (luta de travesseiro) após três lutas. Leandro contou que recebeu um prêmio de $ 7.200 dólares, equivalente a R$ 38.900

Reprodução/Instagram/@leandroapollooficial

Regras da luta

As regras da competição estabelecem que os competidores não podem deixar o travesseiro, que pesa menos de 1kg, cair no chão. A pontuação é determinada pelos golpes: 1 ponto por acertar o rosto do oponente, 3 pontos por acertar o golpe com um giro de 360° e a pontuação máxima de 5 pontos por derrubar o rival

Reprodução/Instagram/@leandroapollooficial

Destaque no ringue

Pontos também são dados por ações performáticas, como desviar de uma sequência de golpes ou combinar uma série de golpes com um mortal, cambalhota ou qualquer outro movimento no ar que termine com um golpe

Reprodução/Instagram/@leandroapollooficial

Além das lutas

Leandro, antes de se tornar lutador, jogou futebol nas categorias de base do Corinthians até os 18 anos. Ele encerrou sua carreira no esporte para ajudar a mãe. Além do Corinthians, Apollo também jogou em times como Portuguesa, São Caetano e Marília

Reprodução/Instagram/@leandroapollooficial

UFC

O lutador entrou no mundo do UFC com o apelido de ‘Buscapé’ em 2013. Ele participou de oito lutas e foi o vencedor de três delas, perdeu quatro e uma das lutas encerrou sem vencedor

Reprodução/Instagram/@leandroapollooficial

Futuro

Aos 39 anos, o lutador, declara que permanecerá na categoria dos travesseiros enquanto ainda sentir adrenalina. Quando esse sentimento passar, ele pretende focar em outras áreas, como a música, já que Apollo também é compositor

Reprodução/Instagram/@leandroapollooficial

