Regras da luta

As regras da competição estabelecem que os competidores não podem deixar o travesseiro, que pesa menos de 1kg, cair no chão. A pontuação é determinada pelos golpes: 1 ponto por acertar o rosto do oponente, 3 pontos por acertar o golpe com um giro de 360° e a pontuação máxima de 5 pontos por derrubar o rival