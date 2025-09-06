Quais são os maiores prédios do mundo

Com 528 metros de altura, o CITIC Tower é o prédio mais alto de Pequim, capital chinesa. O apelido China Zun vem do formato do edifício, mais estreito no meio e mais largo nas extremidades. A forma imita um zun, vaso chinês da Idade do Bronze.
Prédio na megalópole chinesa de Guangzhou, o edifício ostenta 530m de altura. Uma característica inovadora do Guangzhou CTF Finance Centre é que ele está ligado ao transporte público da cidade por meio de conexões no subsolo e conectado a outros prédios por passarelas. A construção abriga residências, lojas, hotel e até um parque.
Um dos mais imponentes do Área de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Tianjin (TEDA), norte da China, o Tianjin CTF exibe 530m. São 97 andares divididos entre hotéis, apartamentos de luxo e escritórios de alto padrão. A estrutura se destaca pelas curvas arredondadas pensada para melhor resistência a abalos sísmicos.
O edifício mais alto do ocidente é um marco na história dos Estados Unidos. Com 541,3m, o One World Trade Center foi construído em Nova York, no local onde ficavam as Torres Gêmeas antes do atentado do 11 de Setembro. Também chamado de Freedom Tower (Torre da Liberdade), o prédio de 94 andares abriga museus, memoriais e espaços comerciais.
Edifício mais alto da Coreia do Sul, o Lotte World Tower exibe 554,5m e 123 andares. O edifício se destaca pelas curvas, com uma espécie de 'barriga' no meio e uma 'ponta afiada' no topo. O prédio em Seul abriga lojas, escritórios, um hotel de luxo e 256 residências.
Com 559m, o Ping An International Finance Center, na China, é o maior edifício de escritórios do mundo. A construção, que lembra o formato de um lápis, mas com extremidades retas, está localizado na cidade chinesa de Shenzhen.
O Makkah Clock Tower, em Meca, na Arábia Saudita, destoa da arquitetura moderna de todos os outros. O prédio de 601m mistura design de luxo com elementos sagrados do islamismo. O prédio abriga um hotel luxuoso com 1650 quartos e quatro relógios no estilo do Big Ben. É desse edifício o título de maior relógio do mundo (todos com 43m de diâmetro), que simbolizam a continuidade e devoção à fé.
O edifício mais alto da China fica em Xangai e conta com 632m, além de abrigar um dos mirantes mais altos do mundo e os elevadores mais rápidos, que chegam a 73,8km por hora. Sobre as paredes da torre, foram projetadas duas camadas com paredes de vidro transparentes que funcionam como isolantes térmicos, o que reduz a necessidade de aquecimento e resfriamento.
Localizado na Malásia, o Merdeka 118 tem 678,9 m de altura, divididos em espaços de trabalho, hotel de luxo, shopping, residências e até um estádio. Apesar de ter sido inaugurado pelo rei da Malásia em janeiro de 2024, algumas obras estão em andamento.
Líder isolado, o Burj Khalifa, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tem impressionantes 828m de altura. A torre erguida sobre uma planta em formato de 'Y' tem 163 andares, divididos em lojas, residências e hotel, com uma vista privilegiada para o Golfo Pérsico. Mais do que um edifício, o Burj Khalifa representa um marco da inovação e arquitetura ambiciosa de Dubai.
Mas o título pode não ficar muito tempo com o gigante dos Emirados Árabes. Com construção retomada em 2023, após cinco anos parada, a Jeddah Tower promete alcançar o marco de 1.000 metros de altura. O empreendimento é um marco na urbanização da Arábia Saudita.