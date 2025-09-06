MONUMENTOS

Quais são os maiores prédios do mundo

Construções exuberantes abrigam parques, comércios, hotéis de luxo e até estádio de futebol

Por Gabriella Braz
Timo Volz/Unsplash

10º China Zun

Com 528 metros de altura, o CITIC Tower é o prédio mais alto de Pequim, capital chinesa. O apelido China Zun vem do formato do edifício, mais estreito no meio e mais largo nas extremidades. A forma imita um zun, vaso chinês da Idade do Bronze.

Felix Luo/Unsplash

9º Guangzhou CTF Finance Centre

Prédio na megalópole chinesa de Guangzhou, o edifício ostenta 530m de altura. Uma característica inovadora do Guangzhou CTF Finance Centre é que ele está ligado ao transporte público da cidade por meio de conexões no subsolo e conectado a outros prédios por passarelas. A construção abriga residências, lojas, hotel e até um parque.

Reprodução/Google Maps

8° Tianjin CTF Finance Centre,

Um dos mais imponentes do Área de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Tianjin (TEDA), norte da China, o Tianjin CTF exibe 530m. São 97 andares divididos entre hotéis, apartamentos de luxo e escritórios de alto padrão. A estrutura se destaca pelas curvas arredondadas pensada para melhor resistência a abalos sísmicos.

Creative Commons

7º One World Trade Center

O edifício mais alto do ocidente é um marco na história dos Estados Unidos. Com 541,3m, o One World Trade Center foi construído em Nova York, no local onde ficavam as Torres Gêmeas antes do atentado do 11 de Setembro. Também chamado de Freedom Tower (Torre da Liberdade), o prédio de 94 andares abriga museus, memoriais e espaços comerciais.

Cyril @cyrilczl/Unsplash

6º Lotte World Tower

Edifício mais alto da Coreia do Sul, o Lotte World Tower exibe 554,5m e 123 andares. O edifício se destaca pelas curvas, com uma espécie de 'barriga' no meio e uma 'ponta afiada' no topo. O prédio em Seul abriga lojas, escritórios, um hotel de luxo e 256 residências.

Park Gunwoo/Unsplash

5º Ping An International Finance Center

Com 559m, o Ping An International Finance Center, na China, é o maior edifício de escritórios do mundo. A construção, que lembra o formato de um lápis, mas com extremidades retas, está localizado na cidade chinesa de Shenzhen.

LINLI XU/Unsplash

4º Makkah Clock Tower

O Makkah Clock Tower, em Meca, na Arábia Saudita, destoa da arquitetura moderna de todos os outros. O prédio de 601m mistura design de luxo com elementos sagrados do islamismo. O prédio abriga um hotel luxuoso com 1650 quartos e quatro relógios no estilo do Big Ben. É desse edifício o título de maior relógio do mundo (todos com 43m de diâmetro), que simbolizam a continuidade e devoção à fé.

hamada eltabey/Unsplash

3º Shanghai Tower

O edifício mais alto da China fica em Xangai e conta com 632m, além de abrigar um dos mirantes mais altos do mundo e os elevadores mais rápidos, que chegam a 73,8km por hora. Sobre as paredes da torre, foram projetadas duas camadas com paredes de vidro transparentes que funcionam como isolantes térmicos, o que reduz a necessidade de aquecimento e resfriamento.

Luca Deasti/Unsplash

2º Merdeka 118

Localizado na Malásia, o Merdeka 118 tem 678,9 m de altura, divididos em espaços de trabalho, hotel de luxo, shopping, residências e até um estádio. Apesar de ter sido inaugurado pelo rei da Malásia em janeiro de 2024, algumas obras estão em andamento.

Ahmad Ali Karim/Wikipedia

1º Burj Khalifa

Líder isolado, o Burj Khalifa, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tem impressionantes 828m de altura. A torre erguida sobre uma planta em formato de 'Y' tem 163 andares, divididos em lojas, residências e hotel, com uma vista privilegiada para o Golfo Pérsico. Mais do que um edifício, o Burj Khalifa representa um marco da inovação e arquitetura ambiciosa de Dubai.

Sibele Negromonte

Novo recordista a caminho!

Mas o título pode não ficar muito tempo com o gigante dos Emirados Árabes. Com construção retomada em 2023, após cinco anos parada, a Jeddah Tower promete alcançar o marco de 1.000 metros de altura. O empreendimento é um marco na urbanização da Arábia Saudita.

Jeddah Economic Company Tower

Veja Mais

Saiba Mais