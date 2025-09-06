Quais são os maiores prédios do mundo

4º Makkah Clock Tower

O Makkah Clock Tower, em Meca, na Arábia Saudita, destoa da arquitetura moderna de todos os outros. O prédio de 601m mistura design de luxo com elementos sagrados do islamismo. O prédio abriga um hotel luxuoso com 1650 quartos e quatro relógios no estilo do Big Ben. É desse edifício o título de maior relógio do mundo (todos com 43m de diâmetro), que simbolizam a continuidade e devoção à fé.