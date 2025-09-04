O tempero que evita doenças nos olhos como a catarata

O pimentão

Fonte de vitamina C, vitamina A, fibras e antioxidantes, o pimentão ajuda a combater os radicais livres, fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde ocular. 'Tudo isso com baixo teor calórico, o que faz do pimentão um ótimo aliado em uma alimentação saudável', afirma a nutricionista Dayanne Maynnard do CEUB