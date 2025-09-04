SAÚDE

O tempero que evita doenças nos olhos como a catarata

Mais do que dar sabor e cor às receitas, ele pode ser um aliado contra doenças oculares. Confira todos os detalhes desse tempero que pode salvar sua visão

Por Amanda S. Feitoza
O pimentão

Fonte de vitamina C, vitamina A, fibras e antioxidantes, o pimentão ajuda a combater os radicais livres, fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde ocular. 'Tudo isso com baixo teor calórico, o que faz do pimentão um ótimo aliado em uma alimentação saudável', afirma a nutricionista Dayanne Maynnard do CEUB

Pimentão no dia a dia

Versátil, o pimentão pode ser consumido cru em saladas, cozido, refogado, em caldos ou recheado. É seguro para consumo diário e pode estar presente em diferentes refeições

Pimentão vira páprica

Durante o processo de secagem, parte da vitamina C pode se perder. Ainda assim, a páprica mantém vitamina A, antioxidantes e alta durabilidade. Isso a torna uma opção prática e nutritiva para quem deseja aliar sabor e saúde em receitas do dia a dia

Páprica e a saúde da visão

A páprica, feita do pimentão vermelho seco e moído, é rica em antioxidantes e vitaminas que ajudam a proteger a saúde. A páprica é rica em luteína e zeaxantina, carotenoides que se acumulam na mácula, protegendo os olhos contra danos da luz azul e do envelhecimento

Protetor solar natural

Segundo a oftalmologista Isabela Porto (CBV-Hospital de Olhos), 'esses compostos funcionam como um filtro solar natural dentro dos olhos'

Mais nutrientes protetores

Além de luteína e zeaxantina, a páprica contém betacaroteno, convertido em vitamina A, essencial para a visão noturna. Ela também fornece vitamina C e vitamina E, que atuam em conjunto para reforçar as defesas antioxidantes do organismo

Prevenção da catarata

A catarata ocorre pelo acúmulo de danos oxidativos no cristalino. Os antioxidantes da páprica combatem esses danos e ajudam a manter a lente ocular clara. 'Luteína e zeaxantina se depositam no cristalino, protegendo contra poluição e radiação UV', explica Isabela

Quanto consumir?

Pesquisas indicam que 6 a 10 mg diários de luteína e zeaxantina trazem benefícios. Duas colheres de chá de páprica oferecem cerca de 0,4 mg. Por isso, a recomendação é combiná-la com outras fontes, como espinafre, couve e ovos

Melhor forma de absorver

Os nutrientes da páprica são lipossolúveis, ou seja, precisam de gordura boa para serem bem absorvidos pelo corpo. 'Adicionar a páprica a pratos preparados com azeite é uma ótima estratégia para potencializar seus benefícios', indica Isabela

Complemento, não substituto

Embora benéfica, a páprica não substitui suplementos prescritos para a saúde dos olhos. Ela deve ser vista como complemento alimentar dentro de uma dieta equilibrada, e não como substituta de tratamento médico

Atenção a alguns grupos

Pessoas com gastrite, síndrome do intestino irritável ou sensibilidade digestiva podem sentir desconforto ao consumir páprica, principalmente a picante. Para hipertensos, o cuidado deve ser com alimentos industrializados ricos em sódio que levam o tempero

Pode causar alergia?

Embora raro, algumas pessoas apresentam alergia ao pimentão e à páprica. Os sintomas podem variar de leves, como coceira e vermelhidão, a graves, como dificuldade respiratória. 'O diagnóstico deve ser feito por profissional de saúde. Confirmada a alergia, o consumo deve ser evitado', alerta Dayanne

Mais cor e mais saúde

Além de deixar os pratos mais bonitos e saborosos, a páprica contribui para fortalecer o sistema imunológico e a saúde da pele. Mas seu maior destaque está na visão: 'Esse tempero pode ajudar a preservar os olhos ao longo da vida', conclui Dayanne

