O tempero que evita doenças nos olhos como a catarata

Fonte de vitamina C, vitamina A, fibras e antioxidantes, o pimentão ajuda a combater os radicais livres, fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde ocular. 'Tudo isso com baixo teor calórico, o que faz do pimentão um ótimo aliado em uma alimentação saudável', afirma a nutricionista Dayanne Maynnard do CEUBMarcelo Ferreira/CB/D.A Press
Versátil, o pimentão pode ser consumido cru em saladas, cozido, refogado, em caldos ou recheado. É seguro para consumo diário e pode estar presente em diferentes refeiçõesEd Alves/CB/DA.Press
Durante o processo de secagem, parte da vitamina C pode se perder. Ainda assim, a páprica mantém vitamina A, antioxidantes e alta durabilidade. Isso a torna uma opção prática e nutritiva para quem deseja aliar sabor e saúde em receitas do dia a diaPixabay/Creative commons
A páprica, feita do pimentão vermelho seco e moído, é rica em antioxidantes e vitaminas que ajudam a proteger a saúde. A páprica é rica em luteína e zeaxantina, carotenoides que se acumulam na mácula, protegendo os olhos contra danos da luz azul e do envelhecimentoReprodução/Freepik
Segundo a oftalmologista Isabela Porto (CBV-Hospital de Olhos), 'esses compostos funcionam como um filtro solar natural dentro dos olhos'Freepik
Além de luteína e zeaxantina, a páprica contém betacaroteno, convertido em vitamina A, essencial para a visão noturna. Ela também fornece vitamina C e vitamina E, que atuam em conjunto para reforçar as defesas antioxidantes do organismoFreepik
A catarata ocorre pelo acúmulo de danos oxidativos no cristalino. Os antioxidantes da páprica combatem esses danos e ajudam a manter a lente ocular clara. 'Luteína e zeaxantina se depositam no cristalino, protegendo contra poluição e radiação UV', explica IsabelaFreepik
Pesquisas indicam que 6 a 10 mg diários de luteína e zeaxantina trazem benefícios. Duas colheres de chá de páprica oferecem cerca de 0,4 mg. Por isso, a recomendação é combiná-la com outras fontes, como espinafre, couve e ovosFreepik
Os nutrientes da páprica são lipossolúveis, ou seja, precisam de gordura boa para serem bem absorvidos pelo corpo. 'Adicionar a páprica a pratos preparados com azeite é uma ótima estratégia para potencializar seus benefícios', indica IsabelaFreepik
Embora benéfica, a páprica não substitui suplementos prescritos para a saúde dos olhos. Ela deve ser vista como complemento alimentar dentro de uma dieta equilibrada, e não como substituta de tratamento médicoFreepik
Pessoas com gastrite, síndrome do intestino irritável ou sensibilidade digestiva podem sentir desconforto ao consumir páprica, principalmente a picante. Para hipertensos, o cuidado deve ser com alimentos industrializados ricos em sódio que levam o temperoFreepik
Embora raro, algumas pessoas apresentam alergia ao pimentão e à páprica. Os sintomas podem variar de leves, como coceira e vermelhidão, a graves, como dificuldade respiratória. 'O diagnóstico deve ser feito por profissional de saúde. Confirmada a alergia, o consumo deve ser evitado', alerta DayanneED ALVES/CB/D.A.Press
Além de deixar os pratos mais bonitos e saborosos, a páprica contribui para fortalecer o sistema imunológico e a saúde da pele. Mas seu maior destaque está na visão: 'Esse tempero pode ajudar a preservar os olhos ao longo da vida', conclui DayanneFreepik