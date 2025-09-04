Quem foi o estilista Giorgio Armani

Giorgio Armani criou a empresa de moda que levou o próprio nome em 1975, ao lado do então companheiro Sergio Galeotti, e tornou-se referência mundial em alfaiatariaAFP
O estilista italiano Giorgio Armani reconhece o público no final do desfile da Giorgio Armani Prive, como parte da Semana de Moda Feminina de Alta Costura Outono/Inverno 2023/2024, em Paris, em 4 de julho de 2023
Ao longo da carreira, ele assinou figurinos importantes, como os dos filmes 'Gigolô americano' (1980) e 'Os intocáveis' (1987), vestindo os atores Richard Gere e Robert DeNiroAndreas SOLARO/AFP
Além, de roupas, Armani também assinou perfumes, bolsas, itens para casa e coleções esportivas e específicas para crianças
Segundo Forbes, a empresa de Giorgio Armani movimenta cerca de $ 2,3 bilhões de euros por anoEmmanuel Dunand/AFP
Ele cursou a graduação de medicina na Universidade de Milão aos 16 anos. Mas, três anos depois, abandonou o curso para se juntar ao exército, onde atuou no hospital militar
Depois, ao deixar o serviço militar, Giorgio Armani começou a trabalhar como vitrinista de uma loja de departamentos em Milão. Na mesma empresa, passou a ser vendedor de roupas masculinas
Entre as décadas de 1980 e 1990, além de Itália e Estados Unidos, A empresa Giorgio Armani entrou em mercado como Japão e China. Hoje está presente em mais de 37 paísesMIGUEL MEDINA/AFP
Armani não deixa companheiro e nem filhos. Ele deixa uma irmã mais nova, Rosanna; duas sobrinhas, Silvana e Roberta; além de um sobrinho, Andrea Camerana
'Giorgio Armani elaborou uma visão que se expandiu da moda para todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinários clareza e pragmatismo', disse a empresa do estilista