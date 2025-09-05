Ganso 'adota' homem que alugou chácara com a família

Apesar de serem conhecidos por atacar os seres humanos, um ganso viralizou nas redes sociais ao mostrar como alguns deles podem ser afetuososReprodução/instagram/@menina.amada
Recentemente, em um vídeo, a ave que vive em uma chácara, no interior de São Paulo, se apegou a um visitante: Carlos Eduardo Oliveira, conhecido como Kaká, que alugou o local para passar alguns dias na propriedade com a família.
Apesar da história terminar em amizade, o primeiro encontro não foi tão amigável assim. Nas imagens é possível ver o ganso atacando o homem assim que ele sai do carro
Entretanto, a briga entre eles não durou muito e a ave logo se apegou a Kaká e não parava de segui-lo
O afeto do animal com o homem foi tanto, que em uma das cenas é possível ver Kaká carregando o bicho e o colocando para nadar em um açude na propriedade. A esperança era de conseguir 'um pouco de paz', longe da ave semi-aquática
Com saudades de seu parceiro, o ganso esperava o homem na porta de casa, para só então começar sua rotina atrás do amigo
O ganso chegou a ficar abalado em um momento em que Kaká precisou deixar o sítio
No final do episódio, os dois aparecem juntos e se divertindo enquanto nadam lado a lado na piscina da propriedade
O vídeo publicado na rede social Instagram, pela esposa de Kaká, Talita Aimê, ganhou o coração dos internautas. A postagem já conta com mais de 2 milhões de visualizações e cerca de 14 mil comentários, onde as pessoas compartilharam o afeto com o ganso