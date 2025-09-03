VIRAL

Lalulu: o boneco inspirado em Lula que ganhou as redes sociais

Réplica do colecionável Labubu, o 'Lalulu' mistura política e cultura pop, com versões vendidas até em canecas

Por Giovanna Sfalsin
Reprodução/X

Chamado de 'Lalulu', o brinquedo é uma paródia do famoso colecionável Labubu, que conquistou o público no Brasil em 2025

Reprodução/Instagram/@popmartnl

O 'Lalulu' é vermelho e traz no centro uma foto sorridente de Lula, com a língua levemente de fora. Na roupa, aparece a estrela branca com as letras 'PT', em referência ao Partido dos Trabalhadores

Reprodução/Instagram

Apesar de não ser oficial, o personagem já pode ser encontrado à venda em sites como a Shopee

Reprodução/Shopee

Além do boneco, há também variações criativas, como canecas personalizadas

Reprodução/Redes Sociais

Quem não conseguiu comprar, improvisou: alguns costuraram versões caseiras

Reprodução/Redes Sociais

Enquanto outros fizeram desenhos inspirados no personagem

Reprodução/Redes Sociais

