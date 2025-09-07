Imagens impressionantes da Lua de Sangue e do eclipse mais longo de 2025

O fenômeno teve início por volta de 12h30 (horário de Brasília) na fase penumbral, quando o satélite ainda recebe alguma luz. Em seguida, passou pela fase parcial, como mostra foto feita em Kiev, na Ucrânia
O ápice aconteceu 15h, na fase total, quando a Lua adquiriu coloração avermelhada. Em Xangai, na China, moradores se reuniram nas ruas para apreciar o fenômeno.
Imagem com sobreposição capturou registro impressionante do satélite em Amritsar, na Índia.
Registros impressionantes da Lua no topo de um minarete, torre acima de mesquitas, na Cidade do Kuwait, capital do país.
A Lua de Sangue também pôde ser apreciada em Joanesburgo, na África do Sul.
Sobre a cidade de Ramallah, na Cisjordânia, moradores avistaram o fenômeno. Território atualmente está ocupado por Israel.
Fenômeno observado de Sydney, cidade da Austrália.
Imagem de sobrexposição feita em Islamabad, no Paquistão.
Vista da Lua de Sangue no distrito de Koura, no norte do Líbano.