Imagens impressionantes da Lua de Sangue e do eclipse mais longo de 2025

Fenômenos estiveram visíveis na Europa, Ásia, extremo leste da África e Oceania, neste domingo (7/9)

Por Gabriella Braz
Mahmud HAMS / AFP

O fenômeno teve início por volta de 12h30 (horário de Brasília) na fase penumbral, quando o satélite ainda recebe alguma luz. Em seguida, passou pela fase parcial, como mostra foto feita em Kiev, na Ucrânia

Genya SAVILOV / AFP

China

O ápice aconteceu 15h, na fase total, quando a Lua adquiriu coloração avermelhada. Em Xangai, na China, moradores se reuniram nas ruas para apreciar o fenômeno.

Hector RETAMAL / AFP

Índia

Imagem com sobreposição capturou registro impressionante do satélite em Amritsar, na Índia.

Narinder NANU / AFP

Kuwait

Registros impressionantes da Lua no topo de um minarete, torre acima de mesquitas, na Cidade do Kuwait, capital do país.

Yasser Al-Zayyat / AFP

África do Sul

A Lua de Sangue também pôde ser apreciada em Joanesburgo, na África do Sul.

Wikus de Wet / AFP

Cisjordânia

Sobre a cidade de Ramallah, na Cisjordânia, moradores avistaram o fenômeno. Território atualmente está ocupado por Israel.

Zain JAAFAR / AFP

Austrália

Fenômeno observado de Sydney, cidade da Austrália.

Saeed KHAN / AFP

Paquistão

Imagem de sobrexposição feita em Islamabad, no Paquistão.

Aamir QURESHI / AFP

Líbano

Vista da Lua de Sangue no distrito de Koura, no norte do Líbano.

JOSEPH EID / AFP

