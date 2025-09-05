Descubra como foram os primeiros desfiles do 7 setembro

Em1823, quando o Brasil comemorou um ano de independência, o país começou a celebrar e fazer desfiles em homenagem à data históricaEd Alves/CB/DA.Press
Desde o primeiro ano, as festas contavam com celebrações militares. Tradição que se mantém até hoje — mas com mudanças que tornam o evento mais grandiosoEd Alves/CB/DA.Press
Em 2025, o Brasil comemora 203 anos de independência. Em 7 de setembro de 1982, o príncipe regente D.Pedro I proclamou a separação entre Brasil e Portugal. O marco histórico aconteceu enquanto o futuro imperador passava pelas margens do rio Ipiranga, na cidade de São PauloReproducao
Apesar de ocorrerem desde o aniversário de um ano da independência, as celebrações só passaram a ser organizadas oficialmente depois da proclamação da República, em 1889. Veja como foram algumas das celebrações históricasEd Alves/CB/DA.Press
Os desfiles aconteciam nas ruas do Rio de Janeiro, antiga capital da nação. No entanto, a data só passou a ser feriado nacional no ano de 1946, durante o governo de Getúlio Vargas, que apresentava um ideal nacionalistaReprodução/Wikimedia Commons
O primeiro desfile em Brasília aconteceu em 1960, ano da fundação da cidade. A cerimônia ocorreu na Esplanada dos Ministérios, e contou com a presença do primeiro presidente a ocupar o Planalto, Juscelino KubitschekGervasio Baptista/Divulgação
No ano seguinte, a festa voltou a ser realizada na Esplanada dos Ministério, mas a data também serviu para celebrar a posse do novo presidente da República, João Goulart, após a renúncia de Jânio QuadrosArquivo Pessoal
Nos anos seguintes o desfile passou a ser no Eixão Sul, e só voltou a ser na Esplanada dos Ministérios no início dos anos 1990CB Press
Atualmente, os desfiles e comemorações da Independência são realizadas na maioria das capitais brasileiras. No entanto, a principal é em Brasília, onde o presidente em exercício realiza a vista às tropasCarlos Vieira/CB/D.A Press
*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori