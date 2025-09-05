DIA DA INDEPENDÊNCIA

Descubra como foram os primeiros desfiles do 7 setembro

Em 2025 será celebrado o aniversário de 203 anos da Independência do Brasil

Por Júlio Noronha*
Carlos Vieira/CB

Aniversário de um ano

Em1823, quando o Brasil comemorou um ano de independência, o país começou a celebrar e fazer desfiles em homenagem à data histórica

 Ed Alves/CB/DA.Press

Presença militar

Desde o primeiro ano, as festas contavam com celebrações militares. Tradição que se mantém até hoje — mas com mudanças que tornam o evento mais grandioso

 Ed Alves/CB/DA.Press

'Independência ou morte'

Em 2025, o Brasil comemora 203 anos de independência. Em 7 de setembro de 1982, o príncipe regente D.Pedro I proclamou a separação entre Brasil e Portugal. O marco histórico aconteceu enquanto o futuro imperador passava pelas margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo

Reproducao

Oficialização

Apesar de ocorrerem desde o aniversário de um ano da independência, as celebrações só passaram a ser organizadas oficialmente depois da proclamação da República, em 1889. Veja como foram algumas das celebrações históricas

Ed Alves/CB/DA.Press

Era Vargas

Os desfiles aconteciam nas ruas do Rio de Janeiro, antiga capital da nação. No entanto, a data só passou a ser feriado nacional no ano de 1946, durante o governo de Getúlio Vargas, que apresentava um ideal nacionalista

 Reprodução/Wikimedia Commons

Nova capital

O primeiro desfile em Brasília aconteceu em 1960, ano da fundação da cidade. A cerimônia ocorreu na Esplanada dos Ministérios, e contou com a presença do primeiro presidente a ocupar o Planalto, Juscelino Kubitschek

 Gervasio Baptista/Divulgação

Cerimônia de posse

No ano seguinte, a festa voltou a ser realizada na Esplanada dos Ministério, mas a data também serviu para celebrar a posse do novo presidente da República, João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros

 Arquivo Pessoal

Novo local

Nos anos seguintes o desfile passou a ser no Eixão Sul, e só voltou a ser na Esplanada dos Ministérios no início dos anos 1990

 CB Press

Desfiles atuais

Atualmente, os desfiles e comemorações da Independência são realizadas na maioria das capitais brasileiras. No entanto, a principal é em Brasília, onde o presidente em exercício realiza a vista às tropas

 Carlos Vieira/CB/D.A Press

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

