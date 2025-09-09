Os finalistas do concurso de gato SRD mais bonito do Brasil

A gatinha preta Amora é uma das finalistas
Lula, gatinha branca com heterocromia, também está entre os quatro selecionados
Nero, um gatinho laranja sem um olho, foi do abandono à vida de celebridade como finalista do concurso.
O gatinho cinza Ash completa o quarteto de finalistas. Eles vão disputar as oitavas de final com outros 12 gatos de outras categorias.
As outras categorias ainda estão com inscrições abertas, confira das datas. Gato Bicolor: 8 a 14/9; Gato Tricolor e Escaminha: 22 a 28/9; Gato com Padrões Especiais: 6 a 12/10
Gatos com duas cores principais e bem visíveis pelo corpo. Se enquadram os 'frajolas', gatos brancos com manchas pequenas, laranja e branco, além de gatos com partes brancas e partes rajadas.
Geralmente fêmeas, tem as cores laranja, preto e branco distribuídas pelo corpo. Podem ter o padrão clássico (com cores separadas) ou mescladas em manchinhas pequenas pelo corpo.
Gatos que não se enquadram nos padrões de pelagem anteriores. Aqui entram os 'tigrados' ou 'rajados' (que apresentam listras pelo corpo), gatos mesclados com pelo 'marmorizado', pelagem tipo onça-pintada e os 'sialatas' (gatos vira-latas com padrão semelhante ao de siameses).
Em 2024, o gatinho Pipo foi o grande campeão do concurso. Morador de Sorocaba (SP), ele foi resgatado em uma caçamba de lixo após maus-tratos que o deixaram paraplégico. Atualmente Pipo é uma celebridade do mundo dos gatos com mais de 250 mil seguidores.