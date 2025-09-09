GATO DE ESCADA

Gato fica 'preso' na escada rolante do aeroporto de Istambul

Animal viralizou nas redes sociais após subir uma escada rolante no sentido contrário

Por Júlio Noronha*
Reprodução/X/@ZAMENZA

Gato nas escadas

Recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo onde um gato tenta sem sucesso, subir uma escada rolante no sentido contrário

 Reprodução/X/@ZAMENZA

Local

A cena viral ocorreu nas escadas rolantes do aeroporto de Istambul, cidade que fica na parte europeia da Turquia

 Reprodução/X/@ZAMENZA

Contra mão

Nas imagens é possível ver o felino se esforçando durante mais de um minuto para subir os degraus que correm em sua direção

Reprodução/X/@Zamenza

Quase lá

Em um momento do vídeo o gato consegue subir até uma altura significativa da escada, mas sem entender o porquê não consegue ir pra frente, se senta no degrau e volta para o ponto inicial

 Reprodução/X/@ZAMENZA

Herói dos felino

O dia só foi salvo quando um homem decidiu ajudar o animal, e sem pensar duas vezes colocou o gato no sentido correto da escada rolante

 Reprodução/X/@ZAMENZA

Agradecido

O animal pareceu entender o gesto do rapaz, o felino se sentou, deu uma olhada para seu humano benfeitor e esperou que o fim da viagem na escada rolante finalmente chegasse

 Reprodução/X/@ZAMENZA

