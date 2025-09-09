Gato fica 'preso' na escada rolante do aeroporto de Istambul

Recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo onde um gato tenta sem sucesso, subir uma escada rolante no sentido contrárioReprodução/X/@ZAMENZA
A cena viral ocorreu nas escadas rolantes do aeroporto de Istambul, cidade que fica na parte europeia da TurquiaReprodução/X/@ZAMENZA
Nas imagens é possível ver o felino se esforçando durante mais de um minuto para subir os degraus que correm em sua direçãoReprodução/X/@Zamenza
Em um momento do vídeo o gato consegue subir até uma altura significativa da escada, mas sem entender o porquê não consegue ir pra frente, se senta no degrau e volta para o ponto inicialReprodução/X/@ZAMENZA
O dia só foi salvo quando um homem decidiu ajudar o animal, e sem pensar duas vezes colocou o gato no sentido correto da escada rolanteReprodução/X/@ZAMENZA
O animal pareceu entender o gesto do rapaz, o felino se sentou, deu uma olhada para seu humano benfeitor e esperou que o fim da viagem na escada rolante finalmente chegasseReprodução/X/@ZAMENZA
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes