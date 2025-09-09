Os maiores sucessos da carreira de Angela Ro Ro

Nascida em 5 de dezembro de 1949, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a cantora ganhou o apelido de Angela Ro Ro por causa da voz grave e rouca. Antes de lançar o primeiro disco em 1979, morando na Inglaterra, Angela cantava em pubs londrinosArquivo/Manchete
Em homenagem a cantora carioca, o Correio fez uma lista com alguns dos maiores sucessos da carreira de Angela Ro RoRhenan Soares/Divulgação
A canção é o maior sucesso da carreira de Angela Rô Rô, e atualmente conta com mais de 23 milhões de reproduções no Spotify. A música foi composta em 1979 em parceria com Ana TerraCrédito: Reprodução da Internet
A música lançada no ano de 1981 foi outro hit na jornada musical da artista. A faixa integrou o terceiro álbum de Angela, Escândalo, e tem mais de 4 milhões de streams no SpotifyBob Wolfenson/Divulgação
Com cerca de 2 milhões de visualizações no Spotify, a canção sofrida foi lançada no ano de 1982Alexandre Moreira/Divulgacao
Considerada um dos maiores sucessos de Angela, a composição faz parte do primeiro álbum lançado pela cantora. A música tem mais de 2 milhões de execuções no SpotifyEdson G?s/CB/D.A Press
A música é a 3ª faixa do álbum Angelâ Ro Ro e passa a visão de alguém que teve o coração partido, mas aos poucos superou a situaçãoThais Gallart/Divulgação
Lançada no ano de 1979, a música expressa o desejo de viver um amor profundo e genuíno, sem ter que se preocupar com as convenções da sociedade. A composição é a sexta mais ouvida da cantora no SpotifyDebora Setenta/Canal Brasil/Divulgação
