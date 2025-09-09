MÚSICA

Os maiores sucessos da carreira de Angela Ro Ro

A cantora e compositora Angela Ro Ro morreu aos 75 anos nesta segunda-feira (8/9). A artista estava internada desde junho no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, tratando uma grave infecção pulmonar

Por Júlio Noronha*
Thais Gallart/Divulgação.

História

Nascida em 5 de dezembro de 1949, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a cantora ganhou o apelido de Angela Ro Ro por causa da voz grave e rouca. Antes de lançar o primeiro disco em 1979, morando na Inglaterra, Angela cantava em pubs londrinos

 Arquivo/Manchete

Maiores sucessos

Em homenagem a cantora carioca, o Correio fez uma lista com alguns dos maiores sucessos da carreira de Angela Ro Ro

 Rhenan Soares/Divulgação

Amor meu grande amor

A canção é o maior sucesso da carreira de Angela Rô Rô, e atualmente conta com mais de 23 milhões de reproduções no Spotify. A música foi composta em 1979 em parceria com Ana Terra

 Crédito: Reprodução da Internet

Na cama

A música lançada no ano de 1981 foi outro hit na jornada musical da artista. A faixa integrou o terceiro álbum de Angela, Escândalo, e tem mais de 4 milhões de streams no Spotify

 Bob Wolfenson/Divulgação

Simples Carinho

Com cerca de 2 milhões de visualizações no Spotify, a canção sofrida foi lançada no ano de 1982

 Alexandre Moreira/Divulgacao

Balada da arrasada

Considerada um dos maiores sucessos de Angela, a composição faz parte do primeiro álbum lançado pela cantora. A música tem mais de 2 milhões de execuções no Spotify

 Edson G?s/CB/D.A Press

Tola foi você

A música é a 3ª faixa do álbum Angelâ Ro Ro e passa a visão de alguém que teve o coração partido, mas aos poucos superou a situação

 Thais Gallart/Divulgação

Cheirando a amor

Lançada no ano de 1979, a música expressa o desejo de viver um amor profundo e genuíno, sem ter que se preocupar com as convenções da sociedade. A composição é a sexta mais ouvida da cantora no Spotify

 Debora Setenta/Canal Brasil/Divulgação

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

