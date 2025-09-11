Qual o significado de Data Venia?

O termo 'Data Venia', usado durante o voto do ministro Luiz Fux, chamou a atenção no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos na trama golpista. O ministro votou na última quarta-feira (10/9)Ed Alves/CB/D.A Press
'Data Venia' é uma expressão de origem latina, e quer dizer 'dada a licença' ou 'dada a permissão'Ed Alves/CB/D.A Press
É um termo amplamente usado nos meios jurídico e acadêmico, por ser uma forma educada e polida de discordar de algo ou alguémGustavo Moreno/STF.
Ao apresentar uma opinião diferente, o jurídico geralmente inclui o termo 'Data Venia', para não parecer arrogante e desrespeitosoEd Alves/C.B/D.A/Press
O ministro Fux usou o termo algumas vezes durante seu voto no Supremo Tribunal Federal, confira:Ed Alves/C.B/D.A/Press
'Data venia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação, pois não há demonstração de qualquer dever jurídico, senão a evocação de uma expectativa protocolar de reconhecimento da derrota eleitoral de forma clara ou a suposta obrigação moral de desmobilização dos acampamentos', destacou o ministroEd Alves/CB/D.A Press
'No inciso 17, parágrafo 22 da invasão da Doutora Fátima de Tubarão a este edifício, ela deixa claro que supremo, data venia, é o povo', disse o ministro Fux, ao citar uma das condenadas pela invasão do STF durante os atos do 8 de janeiroRosinei Coutinho/STF
