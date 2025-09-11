TRAMA GOLPISTA

Qual o significado de Data Venia?

Termo chamou atenção durante o julgamento de Bolsonaro e outros sete envolvidos na trama golpista

Por Júlio Noronha*
BBC

Data Venia

O termo 'Data Venia', usado durante o voto do ministro Luiz Fux, chamou a atenção no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos na trama golpista. O ministro votou na última quarta-feira (10/9)

 Ed Alves/CB/D.A Press

Significado

'Data Venia' é uma expressão de origem latina, e quer dizer 'dada a licença' ou 'dada a permissão'

 Ed Alves/CB/D.A Press

Termo jurídico

É um termo amplamente usado nos meios jurídico e acadêmico, por ser uma forma educada e polida de discordar de algo ou alguém

 Gustavo Moreno/STF.

Questão de respeito

Ao apresentar uma opinião diferente, o jurídico geralmente inclui o termo 'Data Venia', para não parecer arrogante e desrespeitoso

Ed Alves/C.B/D.A/Press

Luiz Fux

O ministro Fux usou o termo algumas vezes durante seu voto no Supremo Tribunal Federal, confira:

 Ed Alves/C.B/D.A/Press

Discordância

'Data venia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação, pois não há demonstração de qualquer dever jurídico, senão a evocação de uma expectativa protocolar de reconhecimento da derrota eleitoral de forma clara ou a suposta obrigação moral de desmobilização dos acampamentos', destacou o ministro

 Ed Alves/CB/D.A Press

8 de janeiro

'No inciso 17, parágrafo 22 da invasão da Doutora Fátima de Tubarão a este edifício, ela deixa claro que supremo, data venia, é o povo', disse o ministro Fux, ao citar uma das condenadas pela invasão do STF durante os atos do 8 de janeiro

 Rosinei Coutinho/STF

Veja Mais

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais