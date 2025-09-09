Conheça o animal mais feliz do mundo

O quokka é um pequeno marsupial, de cerca de 50 centímetros, que vive na Austrália. Ele é conhecido por ter um sorriso constante, o que lhe rendeu o apelido de 'animal mais feliz do mundo'Flickr/John Turnbull
A maioria dos quokkas vive na Ilha de Rottnest, no sudoeste da Austrália. O local virou uma atração turística, pois os visitantes adoram tirar fotos com os pequenos mamíferosReprodução/Instagram
Os quokkas se acostumaram com a presença humana e são conhecidos pela curiosidade. No entanto, é importante lembrar que, apesar de parecerem amigáveis, eles são animais selvagensReprodução/Instagram
Apesar de sua popularidade, a espécie é classificada como 'vulnerável' na natureza. Isso significa que o número de quokkas está diminuindo e a conservação é fundamental para sua sobrevivênciaReprodução/Instagram
Além do sorriso cativante, o quokka tem outras habilidades. Ele consegue escalar árvores com facilidade e as fêmeas carregam seus filhotes em uma bolsa, como outros marsupiaisReprodução/Instagram
Para garantir a preservação da espécie, é essencial respeitar seu habitat natural. Especialistas recomendam cuidado ao se aproximar e lembram que a interação deve ser feita com responsabilidadeReprodução/Instagram
Com seu carisma e sorriso, o quokka se tornou um símbolo da biodiversidade australiana. No entanto, sua situação atual serve de alerta para a importância de medidas de proteção para garantir a sobrevivência dessa espécie encantadoraFlickr/Sam Schmidt
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori