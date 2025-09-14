Os alimentos que podem conter álcool

O mais conhecido desses alimentos é o pão de forma. Assim como na cerveja, o pão passa por um processo de fermentação. Parte do álcool produzido por esse processo evapora ao assar, mas pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor mostra que duas fatias de algumas marcas podem te fazer reprovar no teste do bafômetro.
Bebidas fermentadas como a kombucha e o kefir também podem conter álcool residual gerado pela fermentação, mas não há risco no consumo
O molho de soja, ou shoyu, pode apresentar teor alcoólico entre 1,5% e 2%, valor considerado alto. A ingestão costuma não causar problemas, já que é usado em pequenas quantidades, mas é preciso se atentar ao excesso.
Os vinagres, especialmente o balsâmico, de vinho, champanhe ou xerez, podem ter uma concentração de 0,1% a 0,4% de etanol.
Outro produto que apresenta álcool em quantidades elevadas é o extrato de baunilha. Isso acontece porque o álcool é utilizado para macerar as favas da planta, o que resulta no extrato.
Sucos também podem ter baixo teor alcoólico, especialmente de uva. Como o etanol é gerado facilmente pela fermentação de açúcares, isso explica porque esses produtos podem apresentar a concentração.
É por esse mesmo motivo que bananas e outras frutas muito maduras podem apresentar certa concentração de álcool.
O panetone também pode ser alcoólico devido ao processo de fermentação, mas o álcool não é absorvido pelo organismo e, por isso, não causa embriaguez
Pela baixa concentração, os alimentos não causam embriaguez, mas podem ser apontados no teste do bafômetro. Caso isso aconteça, basta esperar um tempo ou beber água para fazer um novo teste, já que esse álcool não é absorvido pelo organismo.