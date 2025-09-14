Os alimentos que podem conter álcool

Pão de forma

O mais conhecido desses alimentos é o pão de forma. Assim como na cerveja, o pão passa por um processo de fermentação. Parte do álcool produzido por esse processo evapora ao assar, mas pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor mostra que duas fatias de algumas marcas podem te fazer reprovar no teste do bafômetro.