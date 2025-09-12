REDES SOCIAIS

Vacas veem a grama após seis meses e reação viraliza

Vídeo repercutiu nas redes sociais ao mostrar vacas felizes e dividiu opiniões nos comentários

Por Maria Luiza Campelo
Reprodução/X/@ZAMENZA

Liberdade

Depois de seis meses abrigadas em um celeiro por causa do inverno, as vacas foram libertadas e a cena é de pura felicidade e viralizou nas redes sociais dividindo opiniões nos comentários

 Reprodução/X/@ZAMENZA

De volta à natureza

Assim que os animais pisam na grama, elas pulam e correm. A reação das vacas mostra como a liberdade e o contato com a natureza é importante para as vacas

Reprodução/X/@ZAMENZA

Viralizou

O vídeo alcançou milhões de visualizações e curtidas em diversas plataformas digitais. A cena das vacas felizes gerou discussões e comentários de todos os tipos

Reprodução/X/@ZAMENZA

Comentários de internautas

Alguns internautas usaram a situação para fazer piadas: 'Se o churrasco está feliz, eu estou feliz também'

Reprodução/X/@ZAMENZA

Emoção

Outros internautas se emocionaram com a cena. 'Isso se chama alegria! A prova de que os animais têm emoções, assim como nós!', comentou um usuário

Reprodução/X/@ZAMENZA

A internet se encanta

A cena segue conquistando o coração das pessoas e mostrando que até mesmo um simples reencontro com a natureza pode ser contagiante

Reprodução/X/@ZAMENZA

Veja Mais

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais