Vacas veem a grama após seis meses e reação viraliza

Depois de seis meses abrigadas em um celeiro por causa do inverno, as vacas foram libertadas e a cena é de pura felicidade e viralizou nas redes sociais dividindo opiniões nos comentáriosReprodução/X/@ZAMENZA
Assim que os animais pisam na grama, elas pulam e correm. A reação das vacas mostra como a liberdade e o contato com a natureza é importante para as vacasReprodução/X/@ZAMENZA
O vídeo alcançou milhões de visualizações e curtidas em diversas plataformas digitais. A cena das vacas felizes gerou discussões e comentários de todos os tiposReprodução/X/@ZAMENZA
Alguns internautas usaram a situação para fazer piadas: 'Se o churrasco está feliz, eu estou feliz também'Reprodução/X/@ZAMENZA
Outros internautas se emocionaram com a cena. 'Isso se chama alegria! A prova de que os animais têm emoções, assim como nós!', comentou um usuárioReprodução/X/@ZAMENZA
A cena segue conquistando o coração das pessoas e mostrando que até mesmo um simples reencontro com a natureza pode ser contagianteReprodução/X/@ZAMENZA