Resultados da Mega-Sena, Quina e mais sorteios deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (13/9), seis loterias: os concursos 2914 da Mega-Sena; o 6826 da Quina; o 3486 da Lotofácil; 285 da +Milionária; o 2294 da Timemania e o 1115 do Dia da Sorte.
+Milionária: R$ 158 milhões; Timemania: R$ 23,5 milhões; Quina: R$ 9,1 milhões; Mega-Sena: R$ 4,2 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão; Dia de Sorte: R$ 150 mil.
A +Milionária teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 07 - 10 - 29 - 34 - 39 - 40. Os trevos sorteados foram: 3 e 4.
A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 07 - 09 - 10 - 34 - 70.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 05 - 22 - 28 - 45 - 65 - 68 - 78. O time do coração é o 31 — Criciúma/SC
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 07 - 11 - 15 - 22 - 25 - 31. O mês da sorte é 12 — Dezembro.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 -18 - 19 - 22 - 24 - 25.