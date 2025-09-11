Fotos marcantes do 11 de setembro de 2001

Há exatos 24 anos, em 11 de setembro de 2001, quatro aviões no espaço aéreo dos Estados Unidos foram sequestrados por terroristas e jogados contra prédiosSTAN HONDA/AFP
Os choques mais impactantes foram quando dois deles explodiram as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova YorkSETH MCALLISTER/AFP
O ataque foi de autoria grupo extremista Al-Qaeda, sob o comando de Osama Bin Laden, e deixou aproximadamente 3 mil mortos, além de mais de 6 mil feridos
Outra aeronave comercial foi lançada ao Pentágono e deixou 184 mortos, e a última caiu na Pensilvânia, causando 44 mortesSETH MCALLISTER
A Casa Branca afirmou, nesta quinta-feira (11/9), que a 'América nunca esquecerá' o atentado
Nessa mesma linha, o presidente Donald Trump disse: 'Hoje, como uma só nação, renovamos nosso voto sagrado de que jamais esqueceremos o 11 de setembro de 2001'
Além dos civis, centenas de forças de segurança morreram e muitos outros socorristas continuam sofrendo de doenças relacionadas ao ataque por serem expostos a toxinasDOUG KANTER/AFP
Kash patel, diretor do Departamento Federal de Investigação (FBI) destacou que há 24 anos, 'o mundo mudou para sempre quando terroristas atacaram brutalmente a paz e a segurança dos Estados Unidos'