As fotos fofas e inusitadas de gatos de rua no Japão

O fotógrafo japonês Masayuki Oki tornou-se famoso nas redes sociais, onde acumula mais de 500 mil seguidores apenas no Instagram. O motivo? O talento e a paciência para fotografar gatos de rua.
O bom olho para capturar imagens dos bichanos — e uma notável afinidade com os modelos felinos — o tornou famoso.
Com o sucesso, Masayuki Oki passou a vender álbuns de fotografia e calendários pela Amazon do Japão. Ele já vendeu mais de 80 mil cópias, e os pacotes saem a partir de R$ 60.
Confira algumas das fotos mais fofas e inusitadas do fotógrafo. Ele publica os retratos no perfil @okirakuoki no Instagram.