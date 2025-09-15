QUALIDADE

Hospitais do SUS que estão entre os melhores do mundo

Sete hospitais públicos brasileiros figuram no ranking da Newsweek de Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026; veja quais

Por Gabriella Braz
Ed Alves/CB/DA.Press

INTO

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), no Rio de Janeiro (RJ)

Reprodução/Google Maps

Campinas

Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Campinas (SP)

Caius Lucilius/HC Unicamp

São Paulo

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista

Creative Commons

Universitário

Hospital de Ensino da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), também chamado de Hospital São Paulo, na capital

Alex Reipert/Unifesp

Pediatria

Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, gerido pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), em São Paulo (SP)

Reprodução/Prefeitura de São Paulo

USP

Instituto do Coração (InCor), uma das unidades da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na capital

Google Street View

Cardiologia

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na capital paulista

Reprodução/Google Maps

