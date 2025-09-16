As dietas 'diferentes' de famosos e influenciadores

Morte

Segundo pessoas próximas a influenciadora, ela havia parado de beber água seis anos antes de falecer, se hidratando através de sucos e frutas com bastante líquido. Também foi relatado que alguns dias antes de sua morte, estava fraca e debilitada, com dificuldades até para andar. A mãe da influencer russa declarou para a imprensa local que a filha morreu vítima de uma infecção semelhante à cólera, devido a uma alimentação extremamente restritiva