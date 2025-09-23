MEL APICULTOR

Cão apicultor conquista coração de internautas nas redes sociais

Cachorro argentino chamou a atenção após participar da colheita do mel ao lado dos donos

Por Júlio Noronha*
Cão apicultor

Um cachorro roubou a cena nas redes sociais após ganhar dos donos uma roupa à prova de abelhas para a colheita de mel

Suavecito

O cão se chama Suavecito, e pertence a família Ochoa, que comanda um negócio de apicultura familiar, na cidade de La Falda, na província de Córdoba, Argentina

Traje

No vídeo, Suavecito aparece acompanhando a família na visita ao apiário vestindo um traje projetado especialmente para ele

Diversão

Na postagem é possível ver trechos do cãozinho se divertindo durante a colheita de mel na rotina da família Ochoa

Picada

O cão apicultor ganhou o novo traje após receber algumas picadas das abelhas. Em um momento da publicação, Suavecito aparece com um dos olhos inchados, após levar uma picada no rosto

Engajamento

O vídeo já conta com quase dois milhões de visualizações e mais de 200 mil curtidas no instagram. Nos comentários da postagem, internautas se derreteram por Suavecito, o pequeno cão apicultor

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

