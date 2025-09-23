Cão apicultor conquista coração de internautas nas redes sociais

Um cachorro roubou a cena nas redes sociais após ganhar dos donos uma roupa à prova de abelhas para a colheita de melReprodução/instagram/@reinas_delsol
O cão se chama Suavecito, e pertence a família Ochoa, que comanda um negócio de apicultura familiar, na cidade de La Falda, na província de Córdoba, ArgentinaReprodução/instagram/@reinas_delsol
No vídeo, Suavecito aparece acompanhando a família na visita ao apiário vestindo um traje projetado especialmente para eleReprodução/instagram/@reinas_delsol
Na postagem é possível ver trechos do cãozinho se divertindo durante a colheita de mel na rotina da família OchoaReprodução/instagram/@reinas_delsol
O cão apicultor ganhou o novo traje após receber algumas picadas das abelhas. Em um momento da publicação, Suavecito aparece com um dos olhos inchados, após levar uma picada no rostoReprodução/instagram/@reinas_delsol
O vídeo já conta com quase dois milhões de visualizações e mais de 200 mil curtidas no instagram. Nos comentários da postagem, internautas se derreteram por Suavecito, o pequeno cão apicultorReprodução/instagram/@reinas_delsol
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca