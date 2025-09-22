Indianos montam pirâmide humana mais alta do mundo

Equilibristas na Índia entraram para o livro dos recordes ao montar a pirâmide humana mais alta do mundo. A torre recordista atingiu 14,7 metros, altura equivalente a um prédio de 3 andaresReprodução/TikTok/@guinnessworldrecords
Os grupos indianos O Kokan Nagar Govinda Pathak e o Sanskruti Yuva Pratisthan Trust se tornaram os primeiros a alcançar a marca. A façanha ocorreu na cidade de Thane, distrito de Maharashtra, na ÍndiaReprodução/TikTok/@guinnessworldrecords
O feito aconteceu no dia 16 de agosto, durante uma celebração religiosa no país asiatico. A pirâmide foi montada durante o festival Dahi Handi, que celebra o nascimento do deus Krishna, um dos principais deuses do hinduísmoReprodução/TikTok/@guinnessworldrecords
A tradição da pirâmide humana é justamente para remontar algumas das passagens da vida de Krishna, que durante a infância usava o método engenhoso com os amigos para roubar potes de barro com derivados do leiteReprodução/WikimediaCommons
No Dahi Handi, a pilha de homens tem o objetivo de alcançar ou quebrar um pote de barro cheio de manteiga e iogurte que é pendurado em local alto, homenageando o deus hindu. Neste contexto, as pessoas montam grupos para ver quem consegue realizar o feito primeiroReprodução/TikTok/@guinnessworldrecords
Em um vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o momento em que os homens atingem o 10º andar da pirâmide humana, que foi comemorado por todos os presentes no local. Apesar da felicidade das pessoas no evento, a torre desmoronou apenas alguns segundos depois de ser concluídaReprodução/TikTok/@guinnessworldrecords
Apenas uma das pessoas, uma criança que estava no topo da pirâmide estava amarrada a um guindaste e ficou pendurada quando o restante desabou. Os outros integrantes foram salvos pelo público que já aguardava em volta da torre caso o pior acontecesseReprodução/TikTok/@guinnessworldrecords
O caso mostrou como a determinação e a força do trabalho em grupo podem atingir grandes feitos. A pirâmide humana conseguiu quebrar um recorde que pertencia a grupos da Índia e Espanha depois de três décadas de reinado da pirâmide de 9 andaresReprodução/TikTok/@guinnessworldrecords