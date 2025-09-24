Hortas caseiras ganham os lares: saiba como fazer

Para quem vive nas grandes cidades e está inserido na rotina urbana, muitas vezes é difícil conciliar uma alimentação saudável. Uma alternativa criativa para driblar esse problema pode ser a criação de hortas caseiras em pequenos espaços como varandas, janelasArquivo Pessoal
Um dos fatores que facilitam uma horta indoor é a tecnologia. Irrigação, iluminação e até mesmo temperatura podem ser controlados remotamente através de um celular. Isso faz com que o cultivo indoor se torne uma opção interessante para aqueles que têm uma rotina corridaReprodu??o
Já para quem quer optar por uma horta mais simples e em pequenos espaços, uma maior atenção é necessária nos cuidados das plantas. É preciso ficar de olho na hidratação das hortaliças principalmente em locais de clima seco. 'O ideal é tocar o solo, se estiver muito seco, é hora de molhar um pouco mais', explica a bióloga Karoline TorezaniBruna Gaston CB/DA Press
É preciso ter cuidado com as pragas que podem atingir as plantações e acabar matando as hortaliças. Um dos principais invasores são os pulgões, pequenos insetos que sugam a seiva das plantasMónica Solórzano-Kraemer / Nature
A professora conta que além de ter produtos orgânicos livre de agrotóxicos sempre a mão, fatores como o prazer de acompanhar o crescimento das plantas e os inúmeros benefícios para saúde que esses alimentos trazemFreepik
Para aqueles que estão iniciando no mundo das hortas caseiras, Karoline dá algumas dicas importantes para os primeiros passosVasart/Divulgação
O ideal é começar com plantas simples, que precisem de menos cuidado e possam ser cultivadas praticamente em qualquer espaço. Alguns exemplos disso são o manjericão, alecrim e a hortelã que crescem relativamente rápidoReprodução/Flora Orgânicos
Cebola, tomate-cereja e algumas pimentas são alguns exemplos de alimentos que também podem ser cultivados em pequenos espaços, desde que recebam alguns cuidados especiais como: evitar uma exposição de mais de cinco horas no sol durante o dia e ventilação e rega ideaisEd Alves/CB
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes