As menores raças de cachorro do mundo

Com altura entre 38 e 43cm e de 4 a 8kg, o boston terrier é uma raça pequena, mas forte e robusto. A origem desse do boston terrier é cercada de hipóteses. Acredita-se que a raça surgiu do cruzamento entre um buldogue e um terrier inglês em uma época em que a Inglaterra fazia da luta de animais um espetáculo. O primeiro da raça, o cãozinho Judge, teria sido vendido a um estadunidense.
De origem belga, o Griffon de Bruxelas tem entre 3 e 5kg e mede de 22 a 26cm. O cãozinho de pelagem geralmente marrom tem um pelo áspero e um grande 'bigode' que caracteriza a raça.
De pelo branco e macio, os cachorros da raça bichon frisé podem ser confundidos com poodles. Esse animal carismático pode ter entre 20 e 30cm de altura e pesar entre 5 e 8kg.
Com cerca de 20 a 29cm e peso entre 3 e 6 kg, o papillon recebe esse nome por conta das grandes orelhas, que lembram asas de borboleta (papillon, em francês). A pelagem é geralmente branca com parte pretas ou marrons.
'Pequeno leão' em chinês, os shih tzus foram companheiros de longa data das famílias imperiais chinesas, especialmente na Dinastia Ming, que governou entre 1368 e 1644. Esses animais, hoje populares no Brasil, tem entre 20 e 28cm e pesam de 4 a 7kg.
O poodle toy é como uma 'versão de bolso' do poodle que conhecemos. De pelo cacheado e das mais variadas cores, esse animalzinho mede cerca de 20 a 25cm e pesa até 3kg.
Também conhecido como spitz-alemão-anão, essa raça tem cerca de 15 a 22cm e pesa até 3,5kg. De porte pequeno e pelagem abundante, o animal tem origem na Pomerânia, região hoje dividida entre Alemanha e Polônia. Embora seja da mesma família do spitz-alemão, o Lulu se refere à menor versão da espécie.
O bichon maltês é uma raça de pelagem branca e longa originária da região do Mediterrâneo, na ilha de Malta. O animal tem cerca de 20 a 25 cm e pesa entre 3 e 4kg. Acredita-se que os primeiros malteses eram usados para caça de ratos e outros animais menores nas zonas portuárias. Com o tempo e os cruzamentos, esse animal foi diminuindo de tamanho.
Originário no condado histórico de Yorkshire, na Inglaterra, em meio à Revolução Industrial. Esse animal tem pelagem geralmente marrom, preta e dourada. O cãozinho tem entre 18 e 20cm, mas é possível encontrar tamanhos ainda menores, e pesa de 2 a 3kg.
Raça do menor cachorro do mundo, a cadela Pearl, os chihuahuas têm, em média, entre 15 e 22cm e pesam até 3kg. O animal leva o nome de estado mexicano, país de origem da raça. Os chihuahuas podem ser de pelo longo ou curto e das mais variadas cores.thanh hien/Unsplash
Pearl, uma chihuahua de 4 anos da Flórida, entrou para o Guinness World Records como o menor cachorro do mundo. Neste ano, ela conheceu o dogue alemão Reginald (ou Reggie) de 1,007 metro, o maior do mundo.Divulgação / Guinness World Records