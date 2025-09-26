As menores raças de cachorro do mundo

Boston terrier

Com altura entre 38 e 43cm e de 4 a 8kg, o boston terrier é uma raça pequena, mas forte e robusto. A origem desse do boston terrier é cercada de hipóteses. Acredita-se que a raça surgiu do cruzamento entre um buldogue e um terrier inglês em uma época em que a Inglaterra fazia da luta de animais um espetáculo. O primeiro da raça, o cãozinho Judge, teria sido vendido a um estadunidense.