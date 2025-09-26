ALERTA FOFURA

As menores raças de cachorro do mundo

Alguns espécimes podem chegar a menos de 10cm e 3kg; a menor do mundo tem impressionantes 9,14cm

Por Gabriella Braz
Alvan Nee/Unsplash

Boston terrier

Com altura entre 38 e 43cm e de 4 a 8kg, o boston terrier é uma raça pequena, mas forte e robusto. A origem desse do boston terrier é cercada de hipóteses. Acredita-se que a raça surgiu do cruzamento entre um buldogue e um terrier inglês em uma época em que a Inglaterra fazia da luta de animais um espetáculo. O primeiro da raça, o cãozinho Judge, teria sido vendido a um estadunidense.

Silvana Carlos/Unsplash

Griffon de Bruxelas

De origem belga, o Griffon de Bruxelas tem entre 3 e 5kg e mede de 22 a 26cm. O cãozinho de pelagem geralmente marrom tem um pelo áspero e um grande 'bigode' que caracteriza a raça.

Abbie Love/Unsplash

Bichon frisé

De pelo branco e macio, os cachorros da raça bichon frisé podem ser confundidos com poodles. Esse animal carismático pode ter entre 20 e 30cm de altura e pesar entre 5 e 8kg.

Nathan Jeon/Unsplash

Papillon

Com cerca de 20 a 29cm e peso entre 3 e 6 kg, o papillon recebe esse nome por conta das grandes orelhas, que lembram asas de borboleta (papillon, em francês). A pelagem é geralmente branca com parte pretas ou marrons.

Reprodução/Internet

Shih tzu

'Pequeno leão' em chinês, os shih tzus foram companheiros de longa data das famílias imperiais chinesas, especialmente na Dinastia Ming, que governou entre 1368 e 1644. Esses animais, hoje populares no Brasil, tem entre 20 e 28cm e pesam de 4 a 7kg.

mohammed fawzan/Unsplash

Poodle toy

O poodle toy é como uma 'versão de bolso' do poodle que conhecemos. De pelo cacheado e das mais variadas cores, esse animalzinho mede cerca de 20 a 25cm e pesa até 3kg.

Alison Pang/Unsplash

Lulu da Pomerânia

Também conhecido como spitz-alemão-anão, essa raça tem cerca de 15 a 22cm e pesa até 3,5kg. De porte pequeno e pelagem abundante, o animal tem origem na Pomerânia, região hoje dividida entre Alemanha e Polônia. Embora seja da mesma família do spitz-alemão, o Lulu se refere à menor versão da espécie.

FLOUFFY/Unsplash

Maltês

O bichon maltês é uma raça de pelagem branca e longa originária da região do Mediterrâneo, na ilha de Malta. O animal tem cerca de 20 a 25 cm e pesa entre 3 e 4kg. Acredita-se que os primeiros malteses eram usados para caça de ratos e outros animais menores nas zonas portuárias. Com o tempo e os cruzamentos, esse animal foi diminuindo de tamanho.

Dallas Witt/Unsplash

Yorkshire terrier

Originário no condado histórico de Yorkshire, na Inglaterra, em meio à Revolução Industrial. Esse animal tem pelagem geralmente marrom, preta e dourada. O cãozinho tem entre 18 e 20cm, mas é possível encontrar tamanhos ainda menores, e pesa de 2 a 3kg.

Reprodução/Internet

Chihuahua

Raça do menor cachorro do mundo, a cadela Pearl, os chihuahuas têm, em média, entre 15 e 22cm e pesam até 3kg. O animal leva o nome de estado mexicano, país de origem da raça. Os chihuahuas podem ser de pelo longo ou curto e das mais variadas cores.

 thanh hien/Unsplash

Recordes

Pearl, uma chihuahua de 4 anos da Flórida, entrou para o Guinness World Records como o menor cachorro do mundo. Neste ano, ela conheceu o dogue alemão Reginald (ou Reggie) de 1,007 metro, o maior do mundo.

Divulgação / Guinness World Records

Veja Mais

Saiba Mais