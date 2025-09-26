Jogos de mundo aberto que vão competir com 'GTA VI' em 2026

Grand Theft Auto 6 - 26 de Maio

Após 12 anos de lançamento de Grand Theft Auto V, a Rockstar jogou o patamar de jogos de mundo aberto para outro nível, a indústria espera ansiosa depois de dois trailers, GTA VI. O jogo vai trazer um casal de protagonistas pela primeira vez durante a saga, Lúcia e Jason vão atuar juntos como Bonnie e Clyde do crime. Grand Theft Auto VI chega para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.