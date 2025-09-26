Jogos de mundo aberto que vão competir com 'GTA VI' em 2026

A continuação da aclamada franquia de ação samurai da Team Ninja. Nioh 3 promete manter o combate que conquistou os fãs, com novas armas, youkais e ambientações do Japão Feudal, acompanhado do seu combate desafiador nos estilos soulslike. Nioh 3 chega para PlayStation 5 e PC.
No primeiro título, o jogador assumiu o papel de um humano durante uma invasão alienígena. O personagem se torna um lendário caçador de recompensas com ajuda de armas falantes, matando aliens que faziam parte de um cartel interestelar. A sequência traz novas armas e uma nova aventura repleta de humor non-sense. 'High on Life 2' chega para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC.
Crimson Desert é um dos títulos que muitos jogadores sonhavam em pôr as mãos, já que seus trailers sempre trouxeram uma sensação de uma aventura épica. O jogo foi anunciado para chegar em 2026 mostrando diversos monstros de fantasia em prévias, desde gorilas a dragões. Crimson Desert chega para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC.
Após 12 anos de lançamento de Grand Theft Auto V, a Rockstar jogou o patamar de jogos de mundo aberto para outro nível, a indústria espera ansiosa depois de dois trailers, GTA VI. O jogo vai trazer um casal de protagonistas pela primeira vez durante a saga, Lúcia e Jason vão atuar juntos como Bonnie e Clyde do crime. Grand Theft Auto VI chega para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Da Krafton, a mesma criadora de PUBG Battlegrounds. No jogo você administra a rotina do seu Zoi, explorando ambientes, personalizando personagens e construções, enquanto desenvolve também seu círculo social e o seu trabalho. O título já está disponível em acesso antecipado no PC e chegará para PlayStation 5 em 2025.
Uma nova versão do jogos do Cavaleiro das Trevas em blocos de montar foi anunciada na Gamescom 2025 com foco em trazer todas as versões do personagem no cinema em um título só. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vai ter mundo aberto de Gotham City, com uma cidade maior que a sua variante na saga de jogos Arkham. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight chega para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC.
A Playground Games vai lançar em 2026 o reboot da série de jogos Fable, e ele trará de volta o humor britânico da franquia. Os trailers ainda mostram combates com espadas, magias e bastante ação. O jogo será lançado em algum momento de 2026, para Xbox Series X|S e PC.
O novo título da série Onimusha, anunciado no The Game Awards 2024, temlançamento marcado para 2026. O jogo vai reviver a franquia de samurais em uma ambientação sombria, no Japão feudal. O jogador assume o papel do samurai Miyamoto Musashi, que recebe uma manopla oni, com poderes sobrenaturais para enfrentar criaturas demoníacas conhecidas como Genma. Onimusha: Way of the Sword chega para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Dos veteranos de The Witcher 3: The Wild Hunt, nasce o primeiro título da Rebel Wolves que vai trazer uma história de vampiros em um universo de fantasia sombria. No jogo, você vai assumir um guerreiro que tem 30 dias para salvar sua família, enquanto vai ganhando novas habilidades vampíricas. The Blood of Dawnwalker chega para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC.