Qual animal é o Pateta? Personagem da Disney esconde segredo

Personagem da 'Turma do Mickey' é alvo de teorias na internet

Por Maria Luiza Campelo
Pateta

A espécie do Pateta, personagem da Disney e membro da Turma do Mickey, sempre foi um mistério. Diferentemente dos outros personagens, que são facilmente identificáveis, essa dúvida tem criado teorias na internet por anos

Canino ou bovino?

O público se divide na dúvida se o Pateta é um cachorro ou um bovino. Essa questão tem sido um ponto de debate constante entre os fãs e entusiastas do personagem

Dublador

Bill Farmer, o dublador original do Pateta em inglês desde 1987, abordou a questão em uma entrevista ao Yahoo, em 2020. Ele comparou Pluto a um cachorro, mas disse que o Pateta 'parece estar na família canina da mesma forma que um lobo também está na família canina, mas não é um cachorro'

'Ele é só o Pateta'

Farmer concluiu a explicação dizendo que 'ele é só o Pateta', indicando que o personagem é de certa forma único e não se encaixa perfeitamente em uma única categoria animal

Teoria da Clarabela

A teoria de que o Pateta pertence à família dos bovinos está ligada à personagem Clarabela. No desenho 'Clube do Mickey', o relacionamento do Pateta com a vaca Clarabela levou o público a considerar que eles seriam da mesma espécie

Outros personagens

Essa consideração segue o padrão de outros casais do desenho, como Mickey e Minnie (ratos) e Donald e Margarida (patos)

Continua um mistério

No final, o Pateta continua sendo um mistério, mantendo o debate entre aqueles que acham que ele é um cachorro e os que o consideram um animal bovino

