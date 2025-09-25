O 1º alpinista a descer o Everest de esqui sem oxigênio adicional

O feito inédito é do polonês Andrzej Bargiel, 37 anos. O esqui-alpinista é tricampeão polonês e conquistou o 3º lugar na Copa do Mundo Dachstein Xtream Sub-23 em 2009Reprodução/Instagram
Em 2016, ele conquistou o prêmio Snow Panther, dado aos alpinistas que chegaram ao topo das montanhas mais altas da antiga União Soviética: Pico Lenin, Chan Tengri, Pico Korzhenevskoi, Pico Ismail Somoni e Pico Pobeda. Bargiel foi a pessoa mais rápida a realizar o feito, somente 30 diasReprodução/Instagram @pasang_rinzee @pawlikowski.media
Apesar de ter conseguido outros montes sem o uso do reservatório do oxigênio, o Monte Everest ainda era um desafio. O atleta já havia tentado descer o monte duas vezes, em 2019 e 2022, mas as expedições foram interrompidas por conta de condições climáticas e de segurançaReprodução/Instagram @pawlikowski.media
Após essas tentativas, Bargiel finalmente conseguiu alcançar o pico do monte com 8.849 metros, e descer de esqui sem o uso do oxigênio suplementar nesta segunda-feira (22/9)Reprodução/Instagram @pasang_rinzee @pawlikowski.media
Antes de descer, o alpinista precisou ficar 16 horas parado a mais de 8 mil metros de altura devido a uma nevasca. A área é conhecida como 'zona da morte' por conta do ar rarefeito e baixa concentração de oxigênioReprodução/Instagram @pasang_rinzee @pawlikowski.media
A chegada de Bargiel no acampamento-base foi comemorada com festa e o atleta recebeu um khada — um lenço tradicional budista. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk também celebrou a conquista: 'O céu é o limite? Não para os poloneses!'Reprodução/Instagram @pasang_rinzee @pawlikowski.media
Localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, na Cordilheira do Himalaia, o topo do Monte Everest é o ponto mais alto do mundo. São 8.849m da trilha mais sonhada entre alpinistas de todo o mundo.
Até hoje, cerca de 7 mil pessoas conseguiram chegar até o pico da montanha, muitas delas em um prazo de cerca de dois meses. A missão exige intenso preparo físico. Além das dificuldades para seguir a trilha, a altitude e o ar rarefeito são um verdadeiro teste de resistência para os alpinistas.