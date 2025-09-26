Pesca inusitada: brasileira usa vagina para atrair peixes em reality

Durante um mergulho, Marina percebeu que os peixes se aproximavam de suas partes íntimas e decidiu usar isso a seu favor - (crédito: Reprodução / HBO Max)

Marina Fukushima, brasileira de 32 anos, chamou atenção no Largados e Pelados: A Tribo por um método de pesca no mínimo inusitado: ela atrai os peixes usando sua própria vagina.

A descoberta ocorreu de maneira espontânea, durante um mergulho na savana africana. Marina percebeu que os peixes se aproximavam das partes íntimas e decidiu transformar a situação em estratégia. “Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, disse ela, lembrando que já havia testado a mesma técnica na segunda temporada da versão brasileira do programa.

No terceiro episódio do reality, a participante se posicionou na margem de um rio, de pernas abertas, usando apenas uma peneira para capturar os peixes que se aproximavam. A tática funcionou: ela conseguiu pescar diversos peixes pequenos, garantindo alimento para si e para o grupo.

A reação dos colegas foi de diversão e admiração. Raysa, participante do mesmo time, brincou: “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”. Largados e Pelados: A Tribo é exibido no Discovery e também na HBO Max, com episódios inéditos todo domingo, às 22h15.

