Pesca inusitada: brasileira usa vagina para atrair peixes em reality

Marina Fukushima, brasileira de 32 anos, chamou atenção no Largados e Pelados: A Tribo por um método de pesca no mínimo inusitado: ela atrai os peixes usando sua própria vagina.
A descoberta ocorreu de maneira espontânea, durante um mergulho na savana africana. Marina percebeu que os peixes se aproximavam das partes íntimas e decidiu transformar a situação em estratégia. “Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, disse ela, lembrando que já havia testado a mesma técnica na segunda temporada da versão brasileira do programa.
No terceiro episódio do reality, a participante se posicionou na margem de um rio, de pernas abertas, usando apenas uma peneira para capturar os peixes que se aproximavam. A tática funcionou: ela conseguiu pescar diversos peixes pequenos, garantindo alimento para si e para o grupo.
A reação dos colegas foi de diversão e admiração. Raysa, participante do mesmo time, brincou: “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”. Largados e Pelados: A Tribo é exibido no Discovery e também na HBO Max, com episódios inéditos todo domingo, às 22h15.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Diversão e Arte Gal Costa 80 Anos: O EP inédito com três músicas do último show
- Diversão e Arte Gracyanne Barbosa sofre acidente em ensaio da 'Dança dos Famosos'
- Diversão e Arte Madonna retorna à pista de dança com continuação de álbum icônico
- Diversão e Arte Evangélica, Claudia Leitte explica por que canta no Carnaval
- Diversão e Arte João Vicente de Castro revela bastidores de ‘Vale Tudo’ e rebate rumores de climão
- Diversão e Arte Aguinaldo Silva promete vilã "com potencial de viralizar" em ‘Três Graças’
- Diversão e Arte Cardi B anuncia gravidez e garante turnê energética
- Diversão e Arte Jessie J revela detalhes de ‘Don’t Tease Me With a Good Time’
- Diversão e Arte Confira famosos brasileiros que enfrentaram e venceram o câncer linfático