Elon Musk: de onde vem o patrimônio do homem mais rico do mundo

Nascido em Pretória, na África do Sul, Musk é filho de uma modelo canadense e um empresário sul-africano dono de mina de esmeraldas na ZâmbiaSAUL LOEB / POOL / AFP
Formado em física e economia, começou a carreira na década de 1990, com a plataforma de publicação online Zip2, vendida posteriormente por US$ 300 milhões. Ele fundou ainda o serviço de pagamentos X.com, que se tornou o Paypal após fusão com outra companhia. A empresa foi vendida em 2002 para a eBayJim Watson/AFP
Uma das principais origens da fortuna do empresário é a montadora de carros elétricos Tesla, da qual se tornou CEO em 2008. Em 2025, as ações da empresa subiram mais de 20%Patrick T. Fallon/AFP
A fabricante de foguetes SpaceX, fundada em 2002, também ganhou projeção após o primeiro lançamento de voo tripulado em aeronave privada, em 2020. Outro negócio da empresa é o serviço de internet via satélite StarlinkStarlink/Divulgação
No ramo da inteligência artificial, Musk foi um dos cofundadores da OpenAI, empresa criadora do ChatGPT. O bilionário, no entanto, deixou a companhia em 2018 e foi de sócio a crítico. Em 2025, ele tentou comprar a OpenAI por US$ 97,4 bilhões, mas oferta foi rejeitadaKIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Em 2022, Musk comprou a rede social Twitter, que trocou o nome por X. O negócio é um dos polêmicos da carreira do empresárioMauro Pimentel/AFP
Em 2023, ele fundou a xAI, empresa de inteligência artificial criadora do Grok. A empresa comprou a rede social X neste anoAFP
O bilionário é fundador ainda da empresa de infraestrutura The Boring Company (A Empresa Chata, em tradução livre), e da Neurolink, companhia que fabrica chipes cerebraisNeuralink/Divulgação