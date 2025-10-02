Elon Musk: de onde vem o patrimônio do homem mais rico do mundo

Primeiros empreendimentos

Formado em física e economia, começou a carreira na década de 1990, com a plataforma de publicação online Zip2, vendida posteriormente por US$ 300 milhões. Ele fundou ainda o serviço de pagamentos X.com, que se tornou o Paypal após fusão com outra companhia. A empresa foi vendida em 2002 para a eBay