Quem é o Hungria, rapper brasiliense internado

Gustavo da Hungria Neves foi internado nesta quinta-feira (2/10) com sintomas de intoxicação por bebida alcoólica adulterada com metanol

Gustavo da Hungria Neves, conhecido artisticamente como Hungria, foi internado no Hospital DF Star sob suspeita de ingestão de bebida adulterada por metanol nesta quinta (2/10)

Segundo boletim médico e da assessoria do cantor, Hungria apresentou sintomas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, semelhantes aos casos registrados em São Paulo

Conforme o irmão do artista, Leandro Hungria, e o advogado José Souza de Lima, a internação teria sido motivada pela ingestão de vodka adulterada comprada em uma distribuidora de Vicente Pires

Devido à sua condição de saúde, os shows de Hungria deste fim de semana foram cancelados

Conhecido no mundo da música como Hungria Hip Hop, Gustavo nasceu em 26 de maio de 1991, em Ceilândia, no Distrito Federal

Desde criança, teve contato com a música, começando a compor aos oito anos, incentivado pelo irmão e amigos próximos

Durante a juventude, enfrentou dificuldades financeiras e familiares, trabalhou como garçom e chegou a trancar a faculdade para se dedicar integralmente à música

O rapper ganhou destaque nacional com o single ‘Bens Materiais’ e, ao longo da carreira, emplacou diversos hits que ultrapassaram 100 milhões de visualizações, como ‘Dubai’ ‘Coração de Aço’, ‘Não Troco, Beijo Com Trap’ e ‘Lembranças’

O single ‘Lembranças' alcançou mais de 300 milhões de visualizações no YouTube e compôs a trilha sonora da novela ‘Malhação: Viva a Diferença’

Em 2018, Hungria conquistou o Prêmio Multishow na categoria 'Experimente' e o MTV MIAW

Ele mistura elementos do rap e do hip hop com influências de outros gêneros, valorizando tanto a poesia das letras quanto a estética visual das produções, abordando temas pessoais, superações, amor, cotidiano e amadurecimento

Hungria acumula milhões de inscritos em seu canal no YouTube e bilhões de visualizações nas plataformas digitais, recebendo certificações da Pro-Música Brasil por diversos sucessos

Filho de mãe ex-empregada doméstica e pai funcionário público, Hungria destaca a importância da autenticidade em sua trajetória, considerado um dos nomes mais representativos do rap nacional

