CINEMA

Meninas Malvadas: por onde andam as estrelas do filme atualmente

Mais de 20 anos após o lançamento, o elenco do filme segue em carreiras de destaque

Por Bianca Lucca
Reprodução redes sociais

'Meninas Malvadas' (2004) é uma comédia adolescente escrita por Tina Fey, que se tornou um ícone cultural com suas frases marcantes e sátira sobre a dinâmica social do ensino médio

Divulgação

O filme acompanha Cady Heron (Lindsay Lohan), uma jovem que retorna aos Estados Unidos após uma infância na África e se vê envolvida nas intrigas das populares 'Plastics'

Reprodução redes sociais

A produção lançou as carreiras de muitos de seus atores, que, 20 anos depois, continuam em destaque. Confira como eles estão hoje em dia:

Divulgação

Lindsay Lohan (Cady Heron)

Após uma carreira marcada por sucessos e polêmicas, Lindsay Lohan se afastou temporariamente da mídia

Reprodução redes sociais

Lindsay Lohan (Cady Heron)

Ela retornou ao cinema em 2022 e, desde então, tem participado de diversos projetos. Em 2024, participou da versão musical de 'Meninas Malvadas' nos cinemas

Twitter @netflix//Reprodução

Rachel McAdams (Regina George)

Rachel McAdams consolidou sua carreira com papéis em filmes como 'Diário de uma Paixão' (2004) e 'Spotlight: Segredos Revelados' (2015), pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar

Reprodução redes sociais

Ela tem levado uma vida mais discreta nos últimos anos, ao lado do marido e filhos no Canadá

Reprodução

Amanda Seyfried (Karen Smith)

Amanda Seyfried continuou sua carreira de sucesso com filmes como 'Mamma Mia!' (2008) e 'Os Miseráveis' (2012). Recentemente, recebeu indicações ao Oscar e ao Emmy

Reprodução

Ela é casada com o ator Thomas Sadoski e tem dois filhos. Seu trabalho mais recente é o filme de suspense 'The Housemaid', previsto para ser lançado em dezembro

Elena Ternovaja

Lacey Chabert (Gretchen Wieners)

Lacey Chabert tem se dedicado a filmes de romance para TV e dublagem. Além disso, tornou-se empresária, lançando uma linha de roupas em 2022

Reprodução

Ela é casada com David Nehdar e tem um filho. Atualmente, está com 42 anos

Reprodução

Jonathan Bennett (Aaron Samuels)

Jonathan Bennett continuou sua carreira comédias e séries de TV. Ele também apresenta programas de televisão nos Estados Unidos

Reprodução redes sociais

Em 2022, assumiu publicamente sua homossexualidade e se casou com o apresentador Jaymes Vaughan

reprodução

Lizzy Caplan (Janis Ian)

Além de papéis em filmes, Lizzy Caplan tem atuado principalmente em séries, como 'Masters of Sex' (2013) e 'Dia Zero' (2025)

Reprodução

Ela é casada com o ator Tom Riley e tem um filho, nascido em 2021

Alberto E. Rodriguez

Daniel Franzese (Damian Leigh)

Daniel Franzese tem participado de filmes e séries, além de shows de stand-up comedy. Ele também é ativista dos direitos LGBT+

Reprodução/Meninas Malvadas

Atualmente, tem 47 anos e está em um relacionamento com Jeremiah James Bucher

Reprodução

Veja Mais

Saiba Mais