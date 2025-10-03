'Meninas Malvadas' (2004) é uma comédia adolescente escrita por Tina Fey, que se tornou um ícone cultural com suas frases marcantes e sátira sobre a dinâmica social do ensino médio
O filme acompanha Cady Heron (Lindsay Lohan), uma jovem que retorna aos Estados Unidos após uma infância na África e se vê envolvida nas intrigas das populares 'Plastics'
A produção lançou as carreiras de muitos de seus atores, que, 20 anos depois, continuam em destaque. Confira como eles estão hoje em dia:
Após uma carreira marcada por sucessos e polêmicas, Lindsay Lohan se afastou temporariamente da mídia
Ela retornou ao cinema em 2022 e, desde então, tem participado de diversos projetos. Em 2024, participou da versão musical de 'Meninas Malvadas' nos cinemas
Rachel McAdams consolidou sua carreira com papéis em filmes como 'Diário de uma Paixão' (2004) e 'Spotlight: Segredos Revelados' (2015), pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar
Ela tem levado uma vida mais discreta nos últimos anos, ao lado do marido e filhos no Canadá
Amanda Seyfried continuou sua carreira de sucesso com filmes como 'Mamma Mia!' (2008) e 'Os Miseráveis' (2012). Recentemente, recebeu indicações ao Oscar e ao Emmy
Ela é casada com o ator Thomas Sadoski e tem dois filhos. Seu trabalho mais recente é o filme de suspense 'The Housemaid', previsto para ser lançado em dezembro
Lacey Chabert tem se dedicado a filmes de romance para TV e dublagem. Além disso, tornou-se empresária, lançando uma linha de roupas em 2022
Ela é casada com David Nehdar e tem um filho. Atualmente, está com 42 anos
Jonathan Bennett continuou sua carreira comédias e séries de TV. Ele também apresenta programas de televisão nos Estados Unidos
Em 2022, assumiu publicamente sua homossexualidade e se casou com o apresentador Jaymes Vaughan
Além de papéis em filmes, Lizzy Caplan tem atuado principalmente em séries, como 'Masters of Sex' (2013) e 'Dia Zero' (2025)
Ela é casada com o ator Tom Riley e tem um filho, nascido em 2021
Daniel Franzese tem participado de filmes e séries, além de shows de stand-up comedy. Ele também é ativista dos direitos LGBT+
Atualmente, tem 47 anos e está em um relacionamento com Jeremiah James Bucher