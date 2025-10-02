A importância da panturrilha para a saúde do corpo

Esses músculos que servem para dar impulso e movimento para os pés e pernas. Elas também são importantes para a circulação do sangue no corpo, ficando com a função de bombear o sangue de volta ao peitoArquivo Pessoal
De acordo com a professora de educação física do Centro Universitário de Brasília (CEUB) Leandra Batista, a falta de cuidado com esses músculos pode gerar problemas sérios como insuficiência venosa periférica, edemas nos pés e tornozelos, sensação de peso nas pernas e até maior risco de varizes e trombose venosa profunda
Ela alerta também que ficar com as pernas imóveis por muito tempo pode favorecer o desenvolvimento dessas condições. 'Uma panturrilha ativa diminui o inchaço, reduz cãibras noturnas e contribui diretamente para a saúde vascular', pontuou a professora
É essencial o fortalecimento dessa musculatura, especialmente em casos de pessoas que passam muito tempo sem mover as pernas e idosos, que sofrem perda natural dos músculos
A panturrilha é formada em grande parte por fibras de contração lenta, resistentes à fadiga, feitas para atividades de longa duração, como caminhar
'Além dos treinos, hábitos cotidianos ajudam a ativar a chamada 'bomba da panturrilha', como caminhar alguns minutos a cada hora, realizar pequenas elevações na ponta dos pés durante o dia e elevar as pernas acima do coração ao final da jornada', acrescenta a especialista
Exercícios como leg press, degrau e elevação de calcanhar tanto em pé quanto sentado são recomendados pela professora para manter a saúde das panturrilhas em dia
