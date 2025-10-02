A importância da panturrilha para a saúde do corpo

Opinião de especialista

De acordo com a professora de educação física do Centro Universitário de Brasília (CEUB) Leandra Batista, a falta de cuidado com esses músculos pode gerar problemas sérios como insuficiência venosa periférica, edemas nos pés e tornozelos, sensação de peso nas pernas e até maior risco de varizes e trombose venosa profunda