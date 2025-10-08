Como fazer suco de jabuticaba no liquidificador

Segundo o nutricionista Eduardo Lustosa, a jabuticaba 'é um alimento funcional e extremamente nutritivo' e 'traz benefícios para o coração, o intestino, a imunidade e até a mente'Freepik
De acordo com Eduardo, a fruta 'está associada à melhora da função cognitiva, por causa dos antioxidantes; controle da glicemia e melhora da saúde intestinal, graças às fibras presentes, especialmente na casca'Freepik
Para fazer um suco de amora, é simples, já que só é necessário três itens: 1 xícara (chá) de jabuticabas, 2 xícaras (chá) de água e 1 colher (sopa) de limão que é opcionalFreepik
Para começar é necessário lavar e higienizar as frutas. Após esse processo, basta colocar as jabuticabas, o limão e a água no liquidificador e bater tudo muito bem. Assim que estiver bem batido, passe pela peneira para tirar qualquer resto ou pedaço maior que tenha restadoFreepik
O suco de jabuticaba fica bem refrescante com o limão e pode ficar ainda mais se for adicionado gelo. Para incluir, basta bater o gelo com o suco já peneirado. Dessa forma vira uma excelente opção para complementar a hidratação em dias quentesFreepik
De acordo com o nutricionista, a jabuticaba 'é rica em vitamina C, importante para a imunidade; vitaminas do complexo B, que auxiliam no metabolismo; potássio e magnésio, minerais que contribuem para o bom funcionamento do coração e dos músculos'Freepik
Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles