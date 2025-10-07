RECORDE MUNDIAL

O homem com a maior barba do mundo

Recordista deixou os cabelos da face atingirem impressionantes 1,06m e entrou para o Guinness World Records

Por Júlio Noronha*
Reprodução/instagram/@guinnessworldrecord

Novo recorde

O norte-americano Rudolf Martino conquistou o recorde de maior barba do mundo e entrou para o Guinness World Records.O morador de Birmingham, no Alabama (EUA), decidiu deixar crescer os pelos do rosto após se inspirar em modelos da cultura indiana e egípcia

 Reprodução/GuinnessWorldRecords

Inspirações

'Pesquisei bastante sobre diferentes culturas, como a egípcia e a indiana, além de várias religiões, para criar um visual que existe há milhares de anos, além de colocar o meu toque pessoal' disse Rudolf, durante uma entrevista à emissora Fox 54

 Reprodução/instagram/@guinnessworldrecord

Tempo para crescer

Até atingir os impressionantes 1,06m, foram necessários 10 anos de crescimento e cuidados com a barba

 Reprodução/instagram/@guinnessworldrecord

Cuidados

Rudolf é jogador de sinuca profissional, mas já foi cantor, dançarino e halterofilista. Ao sair de casa, ele precisa ter algumas cautelas em relação à barba, como, por exemplo, colocá-las para dentro da camisa, para que não se prenda em portas e não tropeçar na mesma

 Reprodução/instagram/@guinnessworldrecords

Símbolos

O novo recordista afirmou que não pretende cortar a barba e que o cabelo é para ele como as raízes das árvores: um símbolo que contam uma história, além de representar o crescimento e a força do homem

 Reprodução/instagram/@guinnessworldrecord

Reações

Ele explica que a reação das pessoas é, na maioria das vezes, de espanto, mas que, apesar de os olhares e comentários maldosos, o turbante e a túnica o ajudaram a quebrar várias barreiras

 Reprodução/GuinnessWorldRecords

Visão dos conterrâneos

'A reação das pessoas, especialmente aqui em Birmingham, às vezes é de espanto, quase uma heresia.' contou o jogador de sinuca profissional sobre como é visto na própria cidade

 Pixabay

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

