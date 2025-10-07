O homem com a maior barba do mundo

O norte-americano Rudolf Martino conquistou o recorde de maior barba do mundo e entrou para o Guinness World Records.O morador de Birmingham, no Alabama (EUA), decidiu deixar crescer os pelos do rosto após se inspirar em modelos da cultura indiana e egípciaReprodução/GuinnessWorldRecords
'Pesquisei bastante sobre diferentes culturas, como a egípcia e a indiana, além de várias religiões, para criar um visual que existe há milhares de anos, além de colocar o meu toque pessoal' disse Rudolf, durante uma entrevista à emissora Fox 54Reprodução/instagram/@guinnessworldrecord
Até atingir os impressionantes 1,06m, foram necessários 10 anos de crescimento e cuidados com a barbaReprodução/instagram/@guinnessworldrecord
Rudolf é jogador de sinuca profissional, mas já foi cantor, dançarino e halterofilista. Ao sair de casa, ele precisa ter algumas cautelas em relação à barba, como, por exemplo, colocá-las para dentro da camisa, para que não se prenda em portas e não tropeçar na mesmaReprodução/instagram/@guinnessworldrecords
O novo recordista afirmou que não pretende cortar a barba e que o cabelo é para ele como as raízes das árvores: um símbolo que contam uma história, além de representar o crescimento e a força do homemReprodução/instagram/@guinnessworldrecord
Ele explica que a reação das pessoas é, na maioria das vezes, de espanto, mas que, apesar de os olhares e comentários maldosos, o turbante e a túnica o ajudaram a quebrar várias barreirasReprodução/GuinnessWorldRecords
'A reação das pessoas, especialmente aqui em Birmingham, às vezes é de espanto, quase uma heresia.' contou o jogador de sinuca profissional sobre como é visto na própria cidadePixabay
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca