Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (10/10), cinco loterias: os concursos 6849 da Quina; o 2871 da Dupla Sena; o 3509 da Lotofácil; o 2834 da Lotomania e o 757 da Super Sete
Quina: R$ 33 milhões / Lotomania: R$ 480 mil / Dupla Sena: R$ 16 milhões e R$ 191 mil, respectivamente / Super Sete: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões
01 - 08 - 22 - 31 - 33 - 35 no primeiro sorteio; 05 - 07 - 14 - 32 - 33 - 43 no segundo
13 - 22 - 23 - 30 - 67
09 - 13 - 27 - 40 - 41 - 42 - 43 - 47 - 53 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 72 - 77 - 88 - 92 - 93 - 94
01 - 04 - 03 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 6 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 0 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 0