Norte-americano quebra recorde com abóbora de 721 kg

O norte-americano Joe Nigro quebrou o recorde de maior abóbora do estado de Montana (EUA), com um fruto de impressionantes 721 quilosreprodução/MTN
O homem apresentou a abóbora colossal no último sábado (4/10), durante competição em uma feira agrícola na cidade de Worland, Wyoming (EUA)Pixabay
Além do título de dono da abóbora mais pesada de Montana, Joe levou também um prêmio de US$600. Além da gigante premiada, o corretor de imóveis e agricultor nas horas vagas também levou uma abóbora reserva, de 566 quilosValter Campanato/Agência Brasil
A gigante laranja superou o antigo recorde estadual que pertencia a uma abóbora de 611kg, cultivada em 2023, ano em que o fruto de Joe ficou a apenas dois quilos de distância do títuloReprodução/MTN news
O homem decidiu ingressar no mundo do cultivo de abóboras após receber sementes de alguns amigos em 2021. Foram necessários cinco anos de trabalho e desenvolvimento de técnicas para alcançar a abóbora giganteReprodução/MTN news
A namorada de Joe, Sidney Sipe, contou que essas gigantes laranjas foram tomando conta da rotina do casal, que aos poucos acabaram se apegando às Abóboras. 'Ela acaba virando tipo o bebê dele, nossos bebês, e quando vai embora dá uma certa tristeza, mas também é bem legal'Reprodução/MTN news
Apesar de ser bem grande, ela tem pouco mais que metade do peso da abóbora que levou o recorde de maior do mundo. Ela ganhou o nome de Michael Jordan, e conquistou o título em 2023 com 1247 quilosReprodução/MTN news