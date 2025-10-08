RECORDE

Norte-americano quebra recorde com abóbora de 721 kg

Fruto se tornou o maior do estado de Montana, superando em mais de 100 kg a detentora da marca anterior

Por Júlio Noronha*
Reprodução/instagram/@kicks103.3

Abóbora

O norte-americano Joe Nigro quebrou o recorde de maior abóbora do estado de Montana (EUA), com um fruto de impressionantes 721 quilos

 reprodução/MTN

Competição de abóboras

O homem apresentou a abóbora colossal no último sábado (4/10), durante competição em uma feira agrícola na cidade de Worland, Wyoming (EUA)

 Pixabay

Prêmio

Além do título de dono da abóbora mais pesada de Montana, Joe levou também um prêmio de US$600. Além da gigante premiada, o corretor de imóveis e agricultor nas horas vagas também levou uma abóbora reserva, de 566 quilos

 Valter Campanato/Agência Brasil

Novo recorde

A gigante laranja superou o antigo recorde estadual que pertencia a uma abóbora de 611kg, cultivada em 2023, ano em que o fruto de Joe ficou a apenas dois quilos de distância do título

 Reprodução/MTN news

Mundo da agricultura

O homem decidiu ingressar no mundo do cultivo de abóboras após receber sementes de alguns amigos em 2021. Foram necessários cinco anos de trabalho e desenvolvimento de técnicas para alcançar a abóbora gigante

 Reprodução/MTN news

Apego às abóboras

A namorada de Joe, Sidney Sipe, contou que essas gigantes laranjas foram tomando conta da rotina do casal, que aos poucos acabaram se apegando às Abóboras. 'Ela acaba virando tipo o bebê dele, nossos bebês, e quando vai embora dá uma certa tristeza, mas também é bem legal'

 Reprodução/MTN news

Maior abóbora do mundo

Apesar de ser bem grande, ela tem pouco mais que metade do peso da abóbora que levou o recorde de maior do mundo. Ela ganhou o nome de Michael Jordan, e conquistou o título em 2023 com 1247 quilos

 Reprodução/MTN news

