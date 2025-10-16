Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (16/10), cinco loterias: os concursos 2928 da Mega-Sena; o 3514 da Lotofácil; o 6854 da Quina; o 2308 da Timemania e o 1129 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 39 milhões / Quina: R$ 596 mil / Dia de Sorte: 2 milhões / Timemania: R$ 35 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48
08 - 42 - 53 - 65 - 68
04 - 07 - 08 - 23 - 39 - 62 - 73. O time do coração é o 01 (ABC/RN)
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24
04 - 05 - 07 - 10 - 16 - 25 - 31. O mês da sorte é 07 (julho)