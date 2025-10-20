Os principais times da Superliga, a liga feminina de vôlei

A Superliga Feminina 2025/26 começa nesta segunda-feira (20/10), com seis times, da liga composta por 12 equipes, em quadra. A competição organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) garante uma vaga no Campeonato Sul-Americano de ClubesBárbara Cabral/Esp.CB
A competição começa como campeonato de pontos corridos com 11 rodadas, e segue até 22 de dezembro. Depois, o torneio será no modo mata-mata, contando com quartas, semis e finais, todas no sistema melhor de três.Está previsto o rebaixamento dos dois times que tiverem as piores pontuações no final da competiçãoRogério Guerreiro/Brasília Vôlei
Mais de 180 atletas fazem parte dos elencos das 12 melhores equipes de voleibol brasileiro, contando inclusive com medalhistas olímpicas como Thaísa, que tem no histórico duas medalhas de ouro e uma de bronze. A atleta é apontada como uma das principais apostas da temporadaRogério Guerreiro/Brasília Vôlei
O atual campeão da Superliga Feminina é o Osasco, que também é o time que fez mais contratações na temporada, contando com sete reforços, entre as principais chegadas do time paulista está a levantadora Jenna Gray, que é considerada uma das estrelas da seleção americana de vôleiDivulgação/CBV
Nesta segunda-feira, as três partidas da Superliga são: Fluminense e Maringá, Flamengo x Barueri, ambas às 18h30 do horário de Brasília. Já às 21h, o Praia Clube enfrenta o Brasília no Ginásio Homero Santos, em Uberlândia (MG). Confira as equipes que disputam a Superliga Feminina 2025/26Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei
Levantadoras: Lyara Medeiros ,Jackeline Moreno, Lyara e Giovanna; Ponteiras: Aline Segato, Sabrina Groth, Luiza Vicente, Beatriz Fernandes, Ana Zanella e Alyce; Opostas: Jheovana e Dhandara; Centrais: Lanna Machado, Milena Souza, Luzia Nezzo, Joanna, Isabella, Juliana Palhano; Líberos: Ana Luiza Bento, Letícia Gomes, Antônia e VitóriaReprodução/instagram/@baruerivolleyballclub
Levantadoras: Jordane Tolentino, Ana Paula Nunes e Laura Mesquita; Ponteiras: Karen Anjo, Mel Folhas, Nayara Felix, Emanuelle Moura e Gabrielle Marcondes; Opostas: Gabriela Carneiro; Centrais: Marina Oliveira, Sarah Evaristo, Lívia Santos, Lua Bezerra e Nandyala Gama; Líberos: Victória Maria e Vitória LagePedro Santana/CB/D.A Press
Levantadoras: Amanda Sehn e Fabíola; Ponteiras: Pietra, Amanda Campos, Stephany, Vanessa Janke e Nelmaira Váldez; Opostas: Ana Clara Medina, Ariane e Carol Grossi; Centrais: Lays, Camila Paracatu, Dani Seibt, e Lara; Líberos: Gabi Santin e MarcelleReprodução/instagram/@timefluminense
Levantadoras: Rose Evaristo, Julia Oliveira, Kenya e Laura Dias; Ponteiras: Gabriella Souza, Maria Luíza Gomes, Carla Santos, Gabrielly Costa e Geovanna Rodrigues; Opostas: Arianne e Kimberlly; Centrais: Kelly, Aline, Lia Mariano, Saraelen Lima, Raíssa, Bárbara e Emanuelle; Líberos: Gabriella Dutra, Laryssa e KikaReprodução/instagram/@mackenzieesporteclube
Levantadoras: Mikaella Costa, Bruna Costa e Aysha; Ponteiras: Sassá, Lauriana, Laiane, Karoline Tormena, Gabriela Cândido e Lohayne Endres; Opostas: Jaqueline Schmitz, Isadora e Beatriz Souza; Centrais: Fran Jacintho, Andressa, Larissa Gongra, Maria Clara, Graziele e Ana Marcelin González; Líberos: Anielly e Paulina SouzaReprodução/instagram/@maringavolei
Levantadoras: Fran e Julia Nowicka; Ponteiras: Pri Daroit, Hilary Johnson, Glayce e Ana Luiza; Opostas: Amanda e Maria Khaletskaya; Centrais: Thaisa, Julia Kudiess, Giovana, Júlia Koehler e Laura Barbosa; Líberos: Nyeme e LarissaReprodução/instagram/@mtcvolei
Levantadoras: Ana Luiza, Jenna Gray e Marina Sioto; Ponteiras: Maiara, Maira, Rebeca Viana, Natália Danielski e Caitie Baird; Opostas: Tifanny e Bianca Cugno; Centrais: Mayhara, Geovana, Valquíria e Larissa; Líberos: Camila Brait e Sophia DantasReprodução/instagram/@osascovoleibolclube
Levantadoras: Macris, Ju Carrijo e Milla; Ponteiras: Maria Koleva Yordanova, Payton Caffrey, Pri Souza, Michelle Pavão e Maria Clara; Opostas: Monique Pavão e Morgahn Fingall; Centrais: Adenízia, Milka, Carol Gattaz, Isabelle Venâncio e Gabi Martins; Líberos: Natinha, Suelen e NathaliaReprodução/instagram/@praiaclubeoficial
Levantadoras: Clara, Giovana e Vivian; Ponteiras: Helena, Karina, Mikaela e Simone Lee; Opostas: Camila Mesquita e Tainara; Centrais: Adria (remanescente), Juju , Lorena e Masa Kirov; Líberos: Laís e VictoriaPaula Reis/Flamengo
Levantadoras: Dani Lins, Claudinha e Amanda; Ponteiras: Isabella, Talia , Kasiely, Roslandy e Giovanna; Opostas: Nia Reed e Bruna Moraes; Centrais: Diana, Mayany, Lara e Thays; Líberos: Léia e Keyt AlvesReprodução/instagram/@sesivoleibauru
Levantadoras: Maria Clara Carvalhaes e Jennifer Nogueras; Ponteiras: Gabi Gagliassi, Lorena Peres, Grecia Castro, Paula Mohr e Ariele; Opostas: Ivna Colombo e Julia Azevedo;Centrais: Vivian, Ema Kneiflova, Rebeca e Lívia; Líberos: Bruna e LetíciaReprodução/instagram/@voleittc
Levantadoras: Laura Sertic, Letícia, Istefani, Beatriz Bianchi e Isabella Vitória; Ponteiras: Camilly, Isabela Paquiardi, Anna Helene e Vitória Parise; Opostas: Pamela Sanabio, Eduarda Dias, Rafaella Silva e Manuella; Centrais: Flávia Gimenes, Gabriela Furlanetto, Manuella, Ana Carolina, Camilla Cristina e Caroline Godoi; Líberos: Laura Fabian, Audren Rose e Giovana PontesReprodução/instagram/@renasce.volei.sorocaba
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca