VOLEIBOL

Os principais times da Superliga, a liga feminina de vôlei

Contando com mais de 180 atletas, a competição tem três jogos marcados para esta segunda-feira (20/10)

Por Júlio Noronha*
Hedgard Moraes/MTC

Superliga Feminina

A Superliga Feminina 2025/26 começa nesta segunda-feira (20/10), com seis times, da liga composta por 12 equipes, em quadra. A competição organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) garante uma vaga no Campeonato Sul-Americano de Clubes

 Bárbara Cabral/Esp.CB

Campeonato

A competição começa como campeonato de pontos corridos com 11 rodadas, e segue até 22 de dezembro. Depois, o torneio será no modo mata-mata, contando com quartas, semis e finais, todas no sistema melhor de três.Está previsto o rebaixamento dos dois times que tiverem as piores pontuações no final da competição

 Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei

Atletas

Mais de 180 atletas fazem parte dos elencos das 12 melhores equipes de voleibol brasileiro, contando inclusive com medalhistas olímpicas como Thaísa, que tem no histórico duas medalhas de ouro e uma de bronze. A atleta é apontada como uma das principais apostas da temporada

 Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei

Atual campeão

O atual campeão da Superliga Feminina é o Osasco, que também é o time que fez mais contratações na temporada, contando com sete reforços, entre as principais chegadas do time paulista está a levantadora Jenna Gray, que é considerada uma das estrelas da seleção americana de vôlei

 Divulgação/CBV

Jogos da segunda-feira

Nesta segunda-feira, as três partidas da Superliga são: Fluminense e Maringá, Flamengo x Barueri, ambas às 18h30 do horário de Brasília. Já às 21h, o Praia Clube enfrenta o Brasília no Ginásio Homero Santos, em Uberlândia (MG). Confira as equipes que disputam a Superliga Feminina 2025/26

 Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei

Barueri

Levantadoras: Lyara Medeiros ,Jackeline Moreno, Lyara e Giovanna; Ponteiras: Aline Segato, Sabrina Groth, Luiza Vicente, Beatriz Fernandes, Ana Zanella e Alyce; Opostas: Jheovana e Dhandara; Centrais: Lanna Machado, Milena Souza, Luzia Nezzo, Joanna, Isabella, Juliana Palhano; Líberos: Ana Luiza Bento, Letícia Gomes, Antônia e Vitória

Reprodução/instagram/@baruerivolleyballclub

Brasília

Levantadoras: Jordane Tolentino, Ana Paula Nunes e Laura Mesquita; Ponteiras: Karen Anjo, Mel Folhas, Nayara Felix, Emanuelle Moura e Gabrielle Marcondes; Opostas: Gabriela Carneiro; Centrais: Marina Oliveira, Sarah Evaristo, Lívia Santos, Lua Bezerra e Nandyala Gama; Líberos: Victória Maria e Vitória Lage

Pedro Santana/CB/D.A Press

Fluminense

Levantadoras: Amanda Sehn e Fabíola; Ponteiras: Pietra, Amanda Campos, Stephany, Vanessa Janke e Nelmaira Váldez; Opostas: Ana Clara Medina, Ariane e Carol Grossi; Centrais: Lays, Camila Paracatu, Dani Seibt, e Lara; Líberos: Gabi Santin e Marcelle

 Reprodução/instagram/@timefluminense

Mackenzie

Levantadoras: Rose Evaristo, Julia Oliveira, Kenya e Laura Dias; Ponteiras: Gabriella Souza, Maria Luíza Gomes, Carla Santos, Gabrielly Costa e Geovanna Rodrigues; Opostas: Arianne e Kimberlly; Centrais: Kelly, Aline, Lia Mariano, Saraelen Lima, Raíssa, Bárbara e Emanuelle; Líberos: Gabriella Dutra, Laryssa e Kika

 Reprodução/instagram/@mackenzieesporteclube

Maringá

Levantadoras: Mikaella Costa, Bruna Costa e Aysha; Ponteiras: Sassá, Lauriana, Laiane, Karoline Tormena, Gabriela Cândido e Lohayne Endres; Opostas: Jaqueline Schmitz, Isadora e Beatriz Souza; Centrais: Fran Jacintho, Andressa, Larissa Gongra, Maria Clara, Graziele e Ana Marcelin González; Líberos: Anielly e Paulina Souza

 Reprodução/instagram/@maringavolei

Minas

Levantadoras: Fran e Julia Nowicka; Ponteiras: Pri Daroit, Hilary Johnson, Glayce e Ana Luiza; Opostas: Amanda e Maria Khaletskaya; Centrais: Thaisa, Julia Kudiess, Giovana, Júlia Koehler e Laura Barbosa; Líberos: Nyeme e Larissa

 Reprodução/instagram/@mtcvolei

Osasco

Levantadoras: Ana Luiza, Jenna Gray e Marina Sioto; Ponteiras: Maiara, Maira, Rebeca Viana, Natália Danielski e Caitie Baird; Opostas: Tifanny e Bianca Cugno; Centrais: Mayhara, Geovana, Valquíria e Larissa; Líberos: Camila Brait e Sophia Dantas

 Reprodução/instagram/@osascovoleibolclube

Praia Clube

Levantadoras: Macris, Ju Carrijo e Milla; Ponteiras: Maria Koleva Yordanova, Payton Caffrey, Pri Souza, Michelle Pavão e Maria Clara; Opostas: Monique Pavão e Morgahn Fingall; Centrais: Adenízia, Milka, Carol Gattaz, Isabelle Venâncio e Gabi Martins; Líberos: Natinha, Suelen e Nathalia

 Reprodução/instagram/@praiaclubeoficial

Sesc Flamengo

Levantadoras: Clara, Giovana e Vivian; Ponteiras: Helena, Karina, Mikaela e Simone Lee; Opostas: Camila Mesquita e Tainara; Centrais: Adria (remanescente), Juju , Lorena e Masa Kirov; Líberos: Laís e Victoria

 Paula Reis/Flamengo

Sesi Bauru

Levantadoras: Dani Lins, Claudinha e Amanda; Ponteiras: Isabella, Talia , Kasiely, Roslandy e Giovanna; Opostas: Nia Reed e Bruna Moraes; Centrais: Diana, Mayany, Lara e Thays; Líberos: Léia e Keyt Alves

 Reprodução/instagram/@sesivoleibauru

Tijuca

Levantadoras: Maria Clara Carvalhaes e Jennifer Nogueras; Ponteiras: Gabi Gagliassi, Lorena Peres, Grecia Castro, Paula Mohr e Ariele; Opostas: Ivna Colombo e Julia Azevedo;Centrais: Vivian, Ema Kneiflova, Rebeca e Lívia; Líberos: Bruna e Letícia

 Reprodução/instagram/@voleittc

Sorocaba

Levantadoras: Laura Sertic, Letícia, Istefani, Beatriz Bianchi e Isabella Vitória; Ponteiras: Camilly, Isabela Paquiardi, Anna Helene e Vitória Parise; Opostas: Pamela Sanabio, Eduarda Dias, Rafaella Silva e Manuella; Centrais: Flávia Gimenes, Gabriela Furlanetto, Manuella, Ana Carolina, Camilla Cristina e Caroline Godoi; Líberos: Laura Fabian, Audren Rose e Giovana Pontes

 Reprodução/instagram/@renasce.volei.sorocaba

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

