Quem é Priscila Senna, a musa do brega

Priscila Senna, de Olinda, é destaque do brega pernambucano, com 15 anos de carreira, voz marcante e forte conexão com fãs

Por Bianca Lucca
Nascida em Olinda (PE), Priscila da Silva Sena adotou artisticamente o nome Priscila Senna — acrescentando um 'n' ao sobrenome — e se tornou uma das vozes mais marcantes do brega brasileiro

Influenciada pelo tio, dançarino da banda Sensação do Brega, Priscila começou a cantar ainda na infância e aos 11 anos já era backing vocal do grupo

Pouco tempo depois de entrar na Sensação do Brega, a jovem cantora assumiu os vocais principais e passou a se destacar pela potência e emoção de sua voz

Aos 16 anos, Priscila Senna se tornou vocalista da banda Mystura do Calypso, que mais tarde passaria a se chamar Musa do Calypso

Com o grupo, lançou hits como ‘Novo Namorado’ e ‘Ferida’, conquistando o público pernambucano e abrindo caminho para o sucesso nacional

Em 2012, iniciou sua trajetória solo com o EP ‘A Musa’, consolidando o nome artístico e uma nova fase em sua carreira musical

Entre seus maiores sucessos estão ‘Sorte’, ‘Mexeu Comigo’ (com Márcia Fellipe), ‘Cachorro Combina com Cadela’ (com Naiara Azevedo), ‘Rei das Mentiras e Alvejante’ (com Zé Vaqueiro)

Priscila se destaca por transitar entre brega, bachata, arrocha, seresta e forró — uma versatilidade que ampliou sua base de fãs em todo o país

Em suas redes sociais, a artista cita Walkyria Santos, Silvânia da Calcinha Preta, Ângela Espíndola e Joelma como inspirações em sua trajetória

Em 2025, celebrou 15 anos de carreira com a gravação do DVD ‘15 Anos – TBT da Musa’, no Marco Zero, em Recife, diante de 30 mil pessoas

O espetáculo contou com palco de 60 metros de largura e 18 de altura, além de participações de Liniker e Simone Mendes

Durante a coletiva de imprensa, Priscila destacou o compromisso de fortalecer mulheres através de suas músicas e do exemplo de sua carreira

'Tenho muito orgulho do que construí até aqui... Já sofri muito preconceito, mas nunca desisti', declarou a cantora

Para Priscila, o brega é mais que um ritmo — é uma expressão de afeto, memória e identidade nordestina. 'Quem não gosta do brega é porque não conhece'

Torcedora do Sport Club do Recife, Priscila se apresentou no intervalo da final do Campeonato Pernambucano de 2023, na Ilha do Retiro

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Priscila utiliza as redes sociais para compartilhar bastidores, novidades e mensagens de carinho

