Quanto João Fonseca vai ganhar após vitória no ATP 500 da Basileia

Brasileiro de 19 anos vence ATP 500 e alcança melhor ranking da carreira

Por Bianca Lucca
João Fonseca conquistou o ATP 500 da Basileia aos 19 anos, vencendo Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4

Fonseca se tornou o primeiro brasileiro a ganhar um torneio da categoria ATP 500 desde a criação da nomenclatura, em 2009

O campeão recebeu 471.825 euros, cerca de R$ 2,96 milhões. O vice-campeão Fokina faturou 253.875 euros, equivalentes a R$ 1,59 milhão

Com a vitória, Fonseca somou 500 pontos no ranking da ATP, subindo para a 28ª posição mundial, seu melhor resultado até hoje

Ele se torna o quinto jogador mais jovem da história a conquistar um torneio da categoria ATP 500

Na Suíça, Fonseca começou vencendo Giovanni Perricard, avançou após a desistência de Jakub Mensik, e superou Denis Shapovalov e Jaume Munar nas fases seguintes

Na final, Fonseca variou bolas curtas e potentes de fundo, sacou bem e manteve ritmo constante durante os 85 minutos de partida

Campeão também do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, ele confirma sua rápida evolução na elite do tênis mundial

No início da temporada, Fonseca ocupava apenas a 145ª posição no ranking mundial, mostrando grande progresso em poucos meses

A final marcou o segundo duelo oficial entre Fonseca e Fokina; no primeiro, pelo Masters 1000 de Cincinnati, o espanhol abandonou por lesão

Durante o torneio, ele demonstrou estabilidade e controle, vencendo adversários de diferentes estilos e nacionalidades

O ATP 500 é considerado um dos torneios mais relevantes da temporada, tanto em prestígio quanto em premiação financeira e pontos de ranking

A vitória coloca Fonseca em destaque no cenário mundial, consolidando-o como um jovem talento a ser observado na elite do tênis

