Quanto João Fonseca vai ganhar após vitória no ATP 500 da Basileia

João Fonseca conquistou o ATP 500 da Basileia aos 19 anos, vencendo Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4
Fonseca se tornou o primeiro brasileiro a ganhar um torneio da categoria ATP 500 desde a criação da nomenclatura, em 2009
O campeão recebeu 471.825 euros, cerca de R$ 2,96 milhões. O vice-campeão Fokina faturou 253.875 euros, equivalentes a R$ 1,59 milhão
Com a vitória, Fonseca somou 500 pontos no ranking da ATP, subindo para a 28ª posição mundial, seu melhor resultado até hoje
Ele se torna o quinto jogador mais jovem da história a conquistar um torneio da categoria ATP 500
Na Suíça, Fonseca começou vencendo Giovanni Perricard, avançou após a desistência de Jakub Mensik, e superou Denis Shapovalov e Jaume Munar nas fases seguintes
Na final, Fonseca variou bolas curtas e potentes de fundo, sacou bem e manteve ritmo constante durante os 85 minutos de partida
Campeão também do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, ele confirma sua rápida evolução na elite do tênis mundial
No início da temporada, Fonseca ocupava apenas a 145ª posição no ranking mundial, mostrando grande progresso em poucos meses
A final marcou o segundo duelo oficial entre Fonseca e Fokina; no primeiro, pelo Masters 1000 de Cincinnati, o espanhol abandonou por lesão
Durante o torneio, ele demonstrou estabilidade e controle, vencendo adversários de diferentes estilos e nacionalidades
O ATP 500 é considerado um dos torneios mais relevantes da temporada, tanto em prestígio quanto em premiação financeira e pontos de ranking
A vitória coloca Fonseca em destaque no cenário mundial, consolidando-o como um jovem talento a ser observado na elite do tênis