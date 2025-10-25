Alimentos para consumir antes dos treinos noturnos

Devido a rotina corrida do dia a dia, muitas pessoas acabam só tendo tempo para fazer exercícios físicos durante o período noturnoArquivo pessoal
Uma etapa importante para realizar os treinos com eficiência é a alimentação. É preciso também ter alguns cuidados extras ao se alimentar neste horárioFreepik
De acordo com a nutricionista Raíssa Vianna, alimentos gordurosos e com grandes volumes, como frituras, quando consumidos em um intervalo curto antes do treino podem atrapalhar a sessão de exercícios e posteriormente até o descanso pós-treinoReprodução/Freepik
Esses alimentos são digeridos de forma lenta, o que pode acabar gerando desconfortos gastrointestinais. Raíssa também destaca que entre se alimentar e treinar é bom fazer um intervalo que varie de 30 minutos a duas horas, dependendo do tipo de alimento consumidoReprodução/Freepik
Ela recomenda também nessas horas o consumo de alimentos com alto teor glicêmico, pois fornecem a energia necessária para realizar os treinos. Confira cinco alimentos leves e nutritivos para se consumir antes dos treinos noturnos:Bruno Nascimento/Unsplash
O frango é rico em micronutrientes que auxiliam na construção e recuperação dos músculos após os treinos. Geralmente o consumo é feito acompanhado de algum carboidrato como macarrão, arroz ou até pães, sendo uma proteína de fácil digestãoReprodução/Freepik
A batata-doce é de longe um dos alimentos preferidos dos 'ratos de academia', pelo alto valor nutritivo e versatilidade. Esses tubérculos nativos podem ser preparados assados ou cozidos, sendo fontes de carboidratos e importantes vitaminas dos complexos A, B e CJaqueline Fonseca / CB/DaPress
O ovo é rico em proteínas de alto valor biológico, como a albumina e vitaminas do complexo B, que auxiliam o corpo na recuperação após os treinos. Além disso, são fornecedores de energia e podem ser preparados de inúmeras formas diferentes. É considerado uma proteína leve, sendo muito consumida por quem frequenta a academiaFreepik
Por serem leves e altamente nutritivas, as frutas são um dos alimentos mais queridos para quem leva uma rotina saudável. Por não serem alimentos muito pesados, o consumo antes do treino noturno pode ser feito tranquilamente — desde que com moderaçãoReprodução/Freepik
Este derivado do leite ajuda com o fortalecimento dos ossos, por ter altas quantidades de cálcio. Além disso, essa fonte de proteína pode ser combinada com carboidratos, fornecendo, assim, energia. Aveia e cereais são alguns dos carboidratos com baixo índice glicêmico que são frequentemente combinados com o iogurteR92/Reprodução
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes