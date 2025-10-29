LOTERIAS

Confira o resultado da Quina, Lotofácil e demais loterias desta quarta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (29/10), seis loterias: os concursos 6865 da Quina; o 2879 da Dupla Sena; o 3525 da Lotofácil; o 298 da +Milionária; o 2842 da Lotomania e o 765 da Super Sete

Prêmios

+Milionária: R$10 milhões / Dupla Sena: R$192,2 mi / Quina: R$29 milhões / Lotomania: R$6,3 milhões / Super Sete: R$3,4 milhões / Lotofácil: R$1,8 milhão

Dupla Sena

Teve os seguintes números sorteados: 09-30-31-35-46-50 no primeiro sorteio; 12-14-15-27-40-46 no segundo sorteio

Quina

Teve os seguintes números sorteados: 29-42-5-71-75

Lotomania

Apresentou os seguintes números: 05-06-10-11-12-21-25-27-35-44-48-54-63-64-67-75-76-83-84-86

Lotofácil

Apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-07-10-11-14-15-16-17-18-20-21-23-24

+Milionária

Teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 02-09-10-28-35-36. Os trevos sorteados foram: 2-6

Super Sete

Coluna 1: 8 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 6

