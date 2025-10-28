OPERAÇÃO POLICIAL

As imagens da megaoperação que entrou para história do Rio de Janeiro

Operação já é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro

Por Júlio Noronha*
A megaoperação deflagrada contra o Comando Vermelho nesta terça-feira (28/10) deixou ao menos 64 pessoas mortas, incluindo quatro policiais

A megaoperação ganhou manchete em jornais e agências internacionais

A ação, batizada de Operação Contenção, foi classificada pelo governo estadual como a maior e mais letal da história do estado

A imprensa internacional descreveu o Rio de Janeiro como palco de 'cenas de guerra'

Publicações também questionaram a escalada da violência às vésperas de eventos internacionais no país, como a COP30

No meio do caos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) rebateu nesta terça-feira (28/10) falas do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de que o governo federal teria recusado pedidos de ajuda do estado

Segundo a pasta, o governo federal apoia o estado desde 2023 com o emprego da Força Nacional de Segurança, e todos os 11 pedidos de renovação foram aceitos

O ministério pontuou ainda que a Polícia Federal já realizou 178 operações no estado apenas em 2025, sendo 24 contra o tráfico de drogas e armas

Mais cedo, Castro disse ter feito três pedidos às Forças Armadas para o fornecimento de blindado, que seriam usados para apoiar a operação

Em resposta à operação, grupos criminosos bloquearam vias e realizaram uma série de ataques no Rio

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

