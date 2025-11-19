FUTEBOL

As seleções que jogarão a Copa do Mundo pela primeira vez

Com 48 participantes, o torneio mostra uma renovação e expansão global do futebol

Por Júlio Noronha*
Copa do Mundo

Faltam pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo, dessa vez, o torneio terá sede em três países, México, Canadá e Estados Unidos, e diferente das últimas sete edições, que contaram com 32 seleções, a Copa vai ter 48 participantes

Voltas e chegadas

Mesmo faltando ainda seis vagas a serem preenchidas, algumas estreias e retornos de alguns participantes que não disputavam a tempos o torneio já estão confirmados

Seleções Europeias

Algumas seleções europeias como a da Escócia, Áustria e Noruega estão voltando pela primeira vez desde a edição de 1998, que aconteceu na França e teve o Brasil como vice-campeão

Haiti

O Haiti, retorna após 52 anos da primeira e única participação, na Copa de 1974. O Haiti enfrenta atualmente uma grave crise de segurança, por isso, o técnico francês da seleção, trabalha remotamente desde que foi contratado, nunca tendo estado no país caribenho

Estreantes

Até o momento já são quatro estreantes confirmados, sendo dois asiáticos, um africano e um da América Central

Cabo Verde

O país insular localizado no norte da África conquistou a vaga na Copa do Mundo pela primeira vez, após derrotar a seleção de Essuatíni por três a zero. A seleção de Cabo Verde é conhecida como os Tubarões Azuis

Curaçao

Após garantir a classificação no torneio, Curaçao se tornou o menor país a participar de uma Copa do Mundo, o país tem apenas 444 km quadrados, área equivalente a cidade de Florianópolis, capital catarinense

Jordânia

A seleção da Jordânia conseguiu a tão sonhada vaga após conquistar 16 pontos nas Eliminatórias da Ásia, consagrando a campanha com uma vitória de três a zero sobre a seleção de Omã

Uzbequistão

O país da Ásia central se classificou para o mundial após um empate com os Emirados Árabes Unidos, nas eliminatórias asiáticas. O Uzbequistão tem menos de 40 anos de independência, e só conquistou a liberdade da União Soviética em 1991

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

