MÊS DA CONSCIÊNCIA

Obras literárias escritas por autores negros que você precisa conhecer

Novembro é um convite para refletirmos sobre a história, a luta e a potência do povo negro no Brasil e no mundo. É um período dedicado à memória, resistência e valorização das trajetórias que moldaram nossa sociedade

Por Amanda S. Feitoza
Por que celebramos?

O mês reforça a importância de reconhecer contribuições culturais, políticas, científicas e artísticas da população negra — que muitas vezes foram apagadas. Também é um momento para promover inclusão e combater desigualdades ainda presentes

Literatura como resistência

A literatura negra é ferramenta de cura, afirmação e transformação. Cada obra carrega vozes, vivências e mundos que ampliam nosso olhar. Por isso, o Correio fez uma seleção de indicações essenciais para ler, refletir e celebrar

O avesso da pele — Jefferson Tenório

O romance acompanha a trajetória de Pedro ao investigar a vida do pai, assassinado pela polícia. Com escrita sensível, Tenório aborda racismo estrutural, afetos e rupturas familiares, criando um retrato profundo das marcas deixadas pela violência

Torto arado — Itamar Vieira Jr.

Ambientado no sertão baiano, o livro mostra a vida de duas irmãs unidas por um segredo brutal. Com força poética e crítica social, explora ancestralidade, espiritualidade e desigualdade. Uma das obras mais marcantes da literatura brasileira recente

A trilogia de Itamar Vieira Jr

Além de Torto Arado, o autor lançou os dois livros que completam sua trilogia sobre o Brasil profundo: 'A oração do carrasco' e 'O beijo de deus'. As obras ampliam o universo simbólico, histórico e espiritual iniciado no primeiro volume

Olhos d’Água — Conceição Evaristo

A coletânea de contos mergulha em histórias de mulheres negras e seus cotidianos marcados por dor, afeto e ancestralidade. Com sua escrita de 'escrevivência', Evaristo transforma vivências em literatura potente

Um defeito de cor — Ana Maria Gonçalves

Inspirado em fatos reais, o romance narra a vida de Kehinde, uma mulher africana escravizada que reconstrói sua história em busca de liberdade e identidade. É uma epopeia poderosa sobre memória, maternidade e resistência

Úrsula — Maria Firmina dos Reis

Considerado o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, apresenta personagens escravizados com humanidade e voz própria. Maria Firmina dos Reis rompeu paradigmas ao denunciar a violência do sistema escravista ainda no século XIX.

Hibisco Roxo — Chimamanda Ngozi Adichie

A narrativa acompanha Kambili, jovem nigeriana que cresce em um lar rígido e violento. Chimamanda mistura política, religião e identidade em um romance delicado e contundente sobre liberdade e amadurecimento

Em Busca de Mim — Viola Davis

A autobiografia da atriz revela sua jornada de pobreza extrema ao reconhecimento mundial. Viola compartilha traumas, conquistas e processos de cura, inspirando força, vulnerabilidade e autorreflexão

Pimenta e Mel — Bolu Babalola

Uma comédia romântica envolvente que revisita mitos e contos africanos com humor e sensibilidade. A autora apresenta narrativas afetuosas e protagonistas complexas em histórias sobre amor, autoestima e pertencimento

Tudo Sobre o Amor — bell hooks

A ensaísta discute o amor de maneira ampla — romântico, familiar, espiritual e comunitário. Hooks propõe uma reflexão profunda sobre como amar é um ato político que transforma relações e sociedades

Mulheres negras não deveriam morrer exaustas — Jayne Allen

O romance acompanha uma mulher negra tentando equilibrar carreira, saúde mental e vida pessoal. A obra mistura humor e crítica social ao tratar de exaustão, racismo e autocuidado com honestidade

Love Radio — Ebony LaDelle

A história segue Prince, um jovem locutor romântico, e Dani, que prefere evitar o amor. É uma narrativa leve e carismática sobre primeiras paixões, vulnerabilidade e amadurecimento

Sete dias em junho — Tia Williams

Shane e Eva, dois escritores marcados por traumas, se reencontram após anos. Em apenas sete dias, precisam revisitar o passado e reconstruir o que sentiram. Um romance intenso sobre arte, amor e cura

Maame — Jessica George

Maddie tenta conciliar responsabilidades familiares, vida profissional e autodescoberta em Londres. O livro aborda identidade, luto e amadurecimento com sensibilidade e humor

Querido estudante negro — Bárbara Carine

A autora conversa diretamente com estudantes negros, oferecendo reflexões, acolhimento e ferramentas para enfrentar o racismo em espaços educacionais. É uma leitura necessária para fortalecer trajetórias

A terra dá, a terra quer — Antônio Bispo dos Santos

Conhecido como Nego Bispo, o autor discute o conceito de 'contracolonialidade' e a relação viva entre pessoas, território e ancestralidade. Uma obra profunda sobre saberes tradicionais e formas de existir fora da lógica colonial.

Leia, sinta, compartilhe

A literatura negra é um convite para enxergar o mundo com outras lentes. Cada obra aqui apresentada é uma porta para novas perspectivas, afetos e histórias. Celebre, indique e continue lendo muito além do mês de novembro

