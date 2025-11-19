Obras literárias escritas por autores negros que você precisa conhecer

O mês reforça a importância de reconhecer contribuições culturais, políticas, científicas e artísticas da população negra — que muitas vezes foram apagadas. Também é um momento para promover inclusão e combater desigualdades ainda presentesCaixa Cultural / Divulgação
A literatura negra é ferramenta de cura, afirmação e transformação. Cada obra carrega vozes, vivências e mundos que ampliam nosso olhar. Por isso, o Correio fez uma seleção de indicações essenciais para ler, refletir e celebrarArquivo Nacional
O romance acompanha a trajetória de Pedro ao investigar a vida do pai, assassinado pela polícia. Com escrita sensível, Tenório aborda racismo estrutural, afetos e rupturas familiares, criando um retrato profundo das marcas deixadas pela violênciaCompanhia das Letras/Reprodução
Ambientado no sertão baiano, o livro mostra a vida de duas irmãs unidas por um segredo brutal. Com força poética e crítica social, explora ancestralidade, espiritualidade e desigualdade. Uma das obras mais marcantes da literatura brasileira recenteDivulgação/Amazon
Além de Torto Arado, o autor lançou os dois livros que completam sua trilogia sobre o Brasil profundo: 'A oração do carrasco' e 'O beijo de deus'. As obras ampliam o universo simbólico, histórico e espiritual iniciado no primeiro volumeTodavia
A coletânea de contos mergulha em histórias de mulheres negras e seus cotidianos marcados por dor, afeto e ancestralidade. Com sua escrita de 'escrevivência', Evaristo transforma vivências em literatura potenteDivulgação
Inspirado em fatos reais, o romance narra a vida de Kehinde, uma mulher africana escravizada que reconstrói sua história em busca de liberdade e identidade. É uma epopeia poderosa sobre memória, maternidade e resistênciaDivulgação
Considerado o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, apresenta personagens escravizados com humanidade e voz própria. Maria Firmina dos Reis rompeu paradigmas ao denunciar a violência do sistema escravista ainda no século XIX.Divulgação
A narrativa acompanha Kambili, jovem nigeriana que cresce em um lar rígido e violento. Chimamanda mistura política, religião e identidade em um romance delicado e contundente sobre liberdade e amadurecimentoDivulgação
A autobiografia da atriz revela sua jornada de pobreza extrema ao reconhecimento mundial. Viola compartilha traumas, conquistas e processos de cura, inspirando força, vulnerabilidade e autorreflexãoReprodução
Uma comédia romântica envolvente que revisita mitos e contos africanos com humor e sensibilidade. A autora apresenta narrativas afetuosas e protagonistas complexas em histórias sobre amor, autoestima e pertencimentoDivulgação
A ensaísta discute o amor de maneira ampla — romântico, familiar, espiritual e comunitário. Hooks propõe uma reflexão profunda sobre como amar é um ato político que transforma relações e sociedadesDivulgação
O romance acompanha uma mulher negra tentando equilibrar carreira, saúde mental e vida pessoal. A obra mistura humor e crítica social ao tratar de exaustão, racismo e autocuidado com honestidadeDivulgação
A história segue Prince, um jovem locutor romântico, e Dani, que prefere evitar o amor. É uma narrativa leve e carismática sobre primeiras paixões, vulnerabilidade e amadurecimentoDivulgação
Shane e Eva, dois escritores marcados por traumas, se reencontram após anos. Em apenas sete dias, precisam revisitar o passado e reconstruir o que sentiram. Um romance intenso sobre arte, amor e curaDivulgação
Maddie tenta conciliar responsabilidades familiares, vida profissional e autodescoberta em Londres. O livro aborda identidade, luto e amadurecimento com sensibilidade e humorDivulgação
A autora conversa diretamente com estudantes negros, oferecendo reflexões, acolhimento e ferramentas para enfrentar o racismo em espaços educacionais. É uma leitura necessária para fortalecer trajetóriasDivulgação
Conhecido como Nego Bispo, o autor discute o conceito de 'contracolonialidade' e a relação viva entre pessoas, território e ancestralidade. Uma obra profunda sobre saberes tradicionais e formas de existir fora da lógica colonial.Divulgação
A literatura negra é um convite para enxergar o mundo com outras lentes. Cada obra aqui apresentada é uma porta para novas perspectivas, afetos e histórias. Celebre, indique e continue lendo muito além do mês de novembroArquivo