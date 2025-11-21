Conheça os melhores lugares para avistar baleias no Brasil

Arraial do Cabo (RJ)

Localizada no estado do Rio de Janeiro, a cidade de Arraial do Cabo também está na rota das baleias-jubartes para as águas quentes do Nordeste. Além dos passeios de barco para o avistamento das baleias, é possível encontrar diversos mirantes ao longo da costa, o que oferece uma visão mais ampla para ver os mamíferos marinhos