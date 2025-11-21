Conheça os melhores lugares para avistar baleias no Brasil

As baleias são os maiores mamíferos do planeta Terra e há séculos fascinam os seres humanos pelo tamanho, os saltos e a capacidade de viajar longas distâncias. Estima-se que existam cerca de 15 a 17 espécies de baleias de barbatana ou 'baleias verdadeiras'Pixabay
No passado, diversas espécies de baleia foram caçadas até serem quase extintas. Por ser altamente inflamável e ser relativamente fácil de se conseguir, o óleo extraído das baleias era o que iluminava as cidades antes do uso da energia elétricaOcean Wise/Divulgação
A proibição da caça comercial das baleias só aconteceu globalmente no ano de 1986 e, no Brasil, em 1985. No entanto, alguns países como Japão, Islândia e Noruega continuam com a caça por motivos culturaisPixabay
Com a proibição, diversos projetos de conservação da vida das baleias foram criados, ajudando a aumentar o número de indivíduos na natureza. Com crescimento da população destes mamíferos marinhos, aumentaram também os pontos de avistamento no BrasilReproduÃ§Ã£o/Unsplash
Localizada no Estado de Santa Catarina, a cidade é considerada a capital nacional da baleia-franca, recebendo todos os anos centenas de turistas que vão ao local para ver os mamíferos. As baleias-francas vão às praias catarinenses entre os meses de julho e novembro para dar à luz os filhotesPixabay
Também nas águas quentes do litoral baiano, Abrolhos é considerado um berçário para as baleias-jubarte. Entre os meses de julho e agosto é muito comum ver os filhotes recém nascidos nadando ao lado das mães, que procuram ficar em águas mais tranquilas enquanto os bebês crescemPousada Casa de Maria/Divulga??o
Nos últimos anos, as praias de Ilhabela (SP) têm se mostrado um importante local para o avistamento e estudo de cetáceos marinhos. A ilha serve como um verdadeiro corredor para as baleias-jubarte, que seguem da Antártida em direção às águas da BahiaIraê Bornholdt
Localizada no estado do Rio de Janeiro, a cidade de Arraial do Cabo também está na rota das baleias-jubartes para as águas quentes do Nordeste. Além dos passeios de barco para o avistamento das baleias, é possível encontrar diversos mirantes ao longo da costa, o que oferece uma visão mais ampla para ver os mamíferos marinhosRogério Cassemiro/MTur
A Praia do Forte é um dos locais mais conhecidos do Brasil para o avistamento de baleias-jubarte. A praia fica a quase 100 quilômetros a norte de Salvador, servindo como local de reprodução para os cetáceos, que vêm da Antártida em busca de águas mais quentes entre os meses de julho a outubroIBJ/EM/Divulga??o/D.A Press
*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer